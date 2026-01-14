「黑白大廚2」賽後合照曝光 網友：中間那兩位要結婚嗎？
Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季昨（13日）播出本季最後一集，今Netflix 透過官方社群平台公開了一張34位參賽者的賽後大合照，引發韓國粉絲熱烈迴響。
照片中獲得冠軍的崔康祿 與獲得亞軍的「料理怪物 」李河成位居第一排C位，穿著白色廚師服的崔康祿如同穿著白紗的新娘一樣嬌羞，穿著黑色廚師服的「料理怪物」李河成帥氣挺拔，帶著如新郎官般的幸福笑容。
一張簡單的「黑白大廚2 」賽後紀念照，卻激發韓國網友機智幽默的解讀。網友們紛紛表示：「中間那兩位，是要結婚嗎？」、「崔康祿❤️李河成，祝你們幸福快樂地生活下去！」也有網友笑說，「這張照片除了『婚禮』以外，真的想不到別的標題了」、「這簡直是『黑白婚禮』」、「崔康祿的姿勢像狐狸精！」
除了「婚禮」場景以外，還有更多令人捧路大笑的解讀。有網友指出：「安成宰看起來像很兇的婆婆。」也有人認為：「孫鐘元有『前男友』的既視感。」還有人說，「來餐加婚禮的賓客，還有侯德竹與林盛根夫婦。」更有人評論，「這根本是『拜託了冰箱』的預備演出名單！」
「黑白大廚2」在冠軍揭曉之後，光憑藉一張大合照就能激發網友令人讚嘆的想像力，再次證明節目的超高人氣。
