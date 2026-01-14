快訊

曾中風又罹癌 連戰2年前被目擊滿頭白髮…二媳婦曝他健康狀況

查9年只記申誡…捷警隊惡狼性侵女兒還性騷女警 北市警揭內情

澳網／就差1分！葛藍喬安娜錯過百萬澳幣獎金

「黑白大廚2」賽後合照曝光 網友：中間那兩位要結婚嗎？

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「黑白大廚2」34位選手的賽後合照，激發網友諸多趣味聯想。圖／摘自朝鮮日報
「黑白大廚2」34位選手的賽後合照，激發網友諸多趣味聯想。圖／摘自朝鮮日報

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季昨（13日）播出本季最後一集，今Netflix 透過官方社群平台公開了一張34位參賽者的賽後大合照，引發韓國粉絲熱烈迴響。

照片中獲得冠軍的崔康祿 與獲得亞軍的「料理怪物 」李河成位居第一排C位，穿著白色廚師服的崔康祿如同穿著白紗的新娘一樣嬌羞，穿著黑色廚師服的「料理怪物」李河成帥氣挺拔，帶著如新郎官般的幸福笑容。

一張簡單的「黑白大廚2 」賽後紀念照，卻激發韓國網友機智幽默的解讀。網友們紛紛表示：「中間那兩位，是要結婚嗎？」、「崔康祿❤️李河成，祝你們幸福快樂地生活下去！」也有網友笑說，「這張照片除了『婚禮』以外，真的想不到別的標題了」、「這簡直是『黑白婚禮』」、「崔康祿的姿勢像狐狸精！」

除了「婚禮」場景以外，還有更多令人捧路大笑的解讀。有網友指出：「安成宰看起來像很兇的婆婆。」也有人認為：「孫鐘元有『前男友』的既視感。」還有人說，「來餐加婚禮的賓客，還有侯德竹與林盛根夫婦。」更有人評論，「這根本是『拜託了冰箱』的預備演出名單！」

「黑白大廚2」在冠軍揭曉之後，光憑藉一張大合照就能激發網友令人讚嘆的想像力，再次證明節目的超高人氣。

婚禮 料理

延伸閱讀

助蜘蛛人爬台北101 北市曝半年前就在溝通、協調26單位

人工生殖早產增2.4倍 高死亡率風險大

一起打鼓吧！2026日韓雙邊領袖會談除了爵士鼓合奏，還談了什麼？

超猛「徒手攀登台北101」直播倒數！賈永婕認了：我的心臟好大

相關新聞

「黑白大廚2」賽後合照曝光 網友：中間那兩位要結婚嗎？

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季昨（13日）播出本季最後一集，今Netflix 透過官方社群平台公開了一張...

台積電百萬股票獎落誰家？ 萊爾富馬年福袋首位幸運兒出爐了

萊爾富去年首創推出「福袋抽股票」活動，成功打破超商促銷框架，將投資概念融入春節消費情境，引爆市場話題。今年春節檔期再度升...

王品12mini「吃鍋抽999黃金豆」！品田牧場「滿額抽套餐」中獎率100%

試試你的好手氣！王品旗下「12mini 快煮小火鍋」，新推出季節限定的開運黃金雙鍋。其中「金湯酸菜魚鍋」以金酸湯底加上客...

總價上看2.5億！積家Hybris頂級表展限定兩日 球體陀飛輪大集合

有「製表師的製表師」（Watchmaker of Watchmaker）之稱的瑞士高級製表品牌積家（Jaeger-LeC...

限量321瓶！格蘭花格馬年單桶原酒獨獻台灣 熟成23年、內行人才懂收

迎接2026年歲末馬年到來，蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭花格（Glenfarclas）以品牌創立190週年之姿，攜手昇恆...

FENDI攜手日寶當代藝術家高野綾 經典logo也變超夢幻未來感少女風

FENDI於2026新春之際推出全新「Fantastic FENDI Future」膠囊系列，攜手日本當代藝術家高野綾（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。