王品12mini「吃鍋抽999黃金豆」！品田牧場「滿額抽套餐」中獎率100%

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
墨竹亭－燃麵本家本季推出限定新品「蟹黃紅蟳煨麵套餐」。圖／墨竹亭提供
試試你的好手氣！王品旗下「12mini 快煮小火鍋」，新推出季節限定的開運黃金雙鍋。其中「金湯酸菜魚鍋」以金酸湯底加上客家酸菜與辣椒，口味酸辣鮮香；「黃金南瓜起司鍋」則將南瓜的自然甜味結合起司的鹹香，富有濃郁層次，每款售價199元，限時銷售至3月31日。1月15日至2月13日，凡內用／外帶黃金雙鍋任一鍋，即贈限量刮刮卡，有機會獲得價值千元的「999純金黃金豆」1顆，共24名，或獲得免費鍋物、主食與火鍋料，贈品總價值超過300萬。

「品田牧場」同樣推出多道定食與鍋物，包含「蔥鹽香烤雞腿排定食」、「薑汁牛肉燒定食」和「北海道鮭魚石狩鍋」等新品，2月2日前到店於紅+綠區各挑一份，主餐現折50元。1月15日至2月28日，單筆消費滿600元再贈馬上開運抽抽卡，有機會免費獲得「松露蕈菇照燒雞腿排定食」、「炙燒明太子魷魚」等兌換券，中獎機率100%。

繼去年秋季限期推出「蟹黃流金拌麵」後，台灣燃麵品牌「墨竹亭－燃麵本家」本季推出限定新品「蟹黃紅蟳煨麵套餐」，以獨特煨麵製法，將雞豬高湯慢火煨煮，搭配金鉤蝦、乾香菇與蒜頭酥等食材，並且使用整隻紅蟳入饌，並拌入紅蟳蟹黃醬，帶來濃郁甜鮮的風味，每份388元。2月9日起內用並消費套餐，即可隨餐獲得開運刮刮樂，有機會獲得墨竹亭爆米香禮盒、燃麵禮盒、指定暖心麵與功夫菜等獎項，刮中「品牌開運磁鐵」，再加碼抽隱藏大獎iPhone 17，價值29,900元。

「12mini 快煮小火鍋」推出季節限定的「金湯酸菜魚鍋」、「黃金南瓜起司鍋」。圖／王品集團提供
「品田牧場」推出紅+綠區優惠方案。紅區定食包括有日式鹽烤鯖魚定食、松露蕈菇照燒雞腿排定食、鹽麴豬肋眼上蓋定食等選擇。圖／王品集團提供
