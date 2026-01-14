總價上看2.5億！積家Hybris頂級表展限定兩日 球體陀飛輪大集合

有「製表師的製表師」（Watchmaker of Watchmaker）之稱的瑞士高級製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）今日在台灣Capella飯店帶來Hybris The Pursuit of The Impossible頂級表展；現場展出約17只複雜表款，分為精密、音聲、星空三大篇章，同時現場更齊聚品牌驕傲的「球體陀飛輪」的球體一號、球體三號、球體四號與球體五號，堪稱台灣近十年最複雜展出，展出表款單只全數上看千萬、總價初估破2億5,000萬，限定兩日展出。

今日現場由曾一度職掌品牌大權、並在2024年回歸的積家總裁Jérôme Lambert領軍，為媒體介紹了自2003年以降至今發表過的16只Hybris Mechanica複雜腕表。其中亮點便包含了今日在現場展出的四只「球體陀飛輪」大作。

第一代的球體陀飛輪一號Gyrotourbillon 1發表於2004年，使用雙軸球體懸浮陀飛輪，並加入「球體形雙層框架」，並結合雙逆跳萬年曆、時間等式等複雜功能；「球體陀飛輪三號」則發表於2013年，透過雙軸球體陀飛輪，配備球形游絲與鋁合金雙層框架，整體更為立體通透，表款甚至整合了單按鈕計時碼表與跳字分鐘盤，兼具複雜功能與實用性；「球體陀飛輪四號」則將該系列運用在品牌經典、翻轉表殼的Reverso系列上，除延續球形游絲的特色，可翻轉的Reverso特色更讓技術性、裝飾性、複雜性共融於一役；「球體陀飛輪五號」則發表於2019年，甚至在機芯中加入複雜的西敏寺四錘四簧報時三問功能，加上萬年曆與瞬跳顯示，綜觀以上，構築出機械、聲學與曆法的複雜功能大典。

同時由於積家被稱為「製表師的製表師」，Jérôme Lamberte同時也在現場介紹了在音學領域的多項重要機芯研發，包含Calibre 945、Calibre 182、Calibre 362，以及Calibre 185；現場並展出兩座可透過溫差變化產生動能的「空氣鐘」，一座為結合新藝術經典、克林姆（Gustav Klimt）的「等待」（L’Attente）的Atoms Metiers Rares The Piece of Art Clock，以及另一座為2016年與工業設計鬼才Marc Newson合作的Atoms 568空氣鐘，再度展現積家的前衛高度與強悍研發實力。

本次積家Hybris The Pursuit of The Impossible特展已在今日於Capella飯店展開，活動將為完全預約制、僅限兩天，目前僅剩少數時段可供預約，可洽積家（Jaeger-LeCoultre）台北101專門店，02-8101-8616，電洽詢問。 Master Hybris Artistica Calibre 945腕表。圖／Jaeger-LeCoultre提供 球體陀飛輪一號Gyrotourbillon 1腕表。圖／Jaeger-LeCoultre提供 球體陀飛輪三號Gyrotourbillon 3腕表。圖／Jaeger-LeCoultre提供 Hybris The Pursuit of The Impossible頂級表展現場並有原廠工匠來台展示工藝技法。圖／Jaeger-LeCoultre提供 球體陀飛輪四號Gyrotourbillon 4 Reverso Tribute Gyro 4 Artistica腕表。圖／Jaeger-LeCoultre提供 積家總裁Jérôme Lambert曾在2002年至2013年間接任積家執行長，此後曾擔任其他品牌執行長以及Richemont集團的管理層高階職位，並在2024年「回娘家」再度成為積家執行長，今日並在台北主持Hybris The Pursuit of The Impossible活動。圖／Jaeger-LeCoultre提供