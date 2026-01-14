限量321瓶！格蘭花格馬年單桶原酒獨獻台灣 熟成23年、內行人才懂收

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
格蘭花格為火馬之年而生的單桶紀念作「格蘭花格．馬年新年典藏2002」。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
迎接2026年歲末年到來，蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭花格（Glenfarclas）以品牌創立190週年之姿，攜手昇恆昌免稅通路，推出專為台灣市場打造的「格蘭花格．馬年新年典藏2002」，以直火蒸餾工藝封存時間，成為年節與旅途最具紀念意義的收藏之作。

這款馬年典藏酒款，是昇恆昌精選單桶原酒，嚴選2002年入桶的雪莉桶單桶原酒，桶號為 「#3325」，歷經23年靜置熟成，於2025年末裝瓶，全球僅限量321瓶，獨獻台灣市場。從入桶年份到裝瓶時點，橫跨近24年的時間循環，再度回到馬年，亦象徵格蘭花格以最原始的釀造哲學，回應「火馬之年」奔放而堅定的精神。

格蘭花格堅持使用直火加熱蒸餾器，火焰直接作用於鍋底，透過梅納反應與焦糖化反應，為酒體奠定厚實油潤、結構鮮明的基礎。初期由濃火淬鍊而成的原酒風格奔放直接，如烈馬奔行；隨著歲月推移，酒液在雪莉桶中逐漸沉澱，直火帶來的火焙感被橡木桶木質調性與雪莉甜韻柔化，展現更為內斂且成熟的層次。

輕晃酒杯，酒色呈現深琥珀偏紅銅色，彷彿老雪莉桶長時間浸潤後的濃厚色階。香氣初段浮現龍眼蜜與深焙焦糖的甜潤氣息，中段轉為薄荷、薑餅香料與可可風味，尾段則收斂於檀香木質、老皮革與雪茄菸草香，層次清晰而沉穩。入口可感受高年份熟成特有的肥美酒體與集中油脂感，甜而不膩，結構扎實，餘韻留下蜜漬果乾的甜酸殘影，溫熱且悠長。

這款「格蘭花格．馬年新年典藏2002」酒精濃度為50.3%，容量700毫升，建議售價為新台幣11,300元。對於願意等待、細細品味時間所帶來轉化的威士忌愛好者而言，這不僅是一瓶紀念酒款，更是一段被時間封存的直火傳承。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭花格．馬年新年典藏2002」酒精濃度50.3%，容量700毫升，建議售價為新台幣11,300元。圖／格蘭花格提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
