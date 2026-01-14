FENDI攜手日寶當代藝術家高野綾 經典logo也變超夢幻未來感少女風

FENDI於2026新春之際推出全新「Fantastic FENDI Future」膠囊系列，攜手日本當代藝術家高野綾（Aya Takano），於2026春夏早春系列中，以奇幻想像為靈感，重新詮釋品牌經典設計。

高野綾為日本當代藝術家，1997年加入村上隆所創立的Kaikai Kiki團隊，迅速成為旗下最具代表性與人氣的女性藝術家之一。聯名膠囊系列融合她招牌的柔和粉彩、螢光色彩、花卉細節與漫畫美學，構成既柔美優雅又充滿未來感的少女氣息，並透過藝術家標誌性的夢幻筆觸重新詮釋經典的FF標識，營造出充滿動態感與詩意想像的全新FENDI視覺語言。

不論是男裝還是女裝，全系列服飾透過獨特印花和色彩演繹夢幻繁花與摯友奇緣主題，展現統一而完整的設計視野。從經典風衣與套裝，到針織連帽衫與T恤，各種經典單品換上柔美粉嫩的色調和超高辨識度的詩意畫風，注入輕盈靈動的視覺層次。運動風格單品被重新詮釋，並自然融入日常穿搭，在舒適體驗與摩登優雅之間取得精妙平衡。

充滿青春活力與現代氣息的Fantastic FENDI Future，其夢幻、超現實風格亦延伸至皮具、配件與鞋履設計，經典包款如Peekaboo、Baguette、Mamma Baguette等，均透過創新印花與工藝手法煥發新貌演繹融合科幻、自然與宇宙意象的圖案，於藝術幻想與當代時尚之間展現自在張力。整體設計巧妙表達出藝術家介於童真與未來感之間的獨特世界觀。 Fantastic FENDI Future Mamma Baguette包小型款，86,000元。圖／FENDI提供 獨特印花靈活運用於Fantastic FENDI Future系列多樣單品。圖／FENDI提供 Fantastic FENDI Future夾克，89,400元。圖／FENDI提供 Fantastic FENDI Future Baguette，14萬元。圖／FENDI提供 Fantastic FENDI Future Baguette Soft Trunk包，89,400元。圖／FENDI提供 Fantastic FENDI Future系列融合以粉彩和螢光色彩組成視覺基調。圖／FENDI提供 「夢幻繁花與摯友奇緣」主題貫穿Fantastic FENDI Future系列男女裝。圖／FENDI提供 Fantastic FENDI Future系列展現青春活力與現代氣息並存的風格態度。圖／FENDI提供 Fantastic FENDI Future FENDI F-Light運動鞋，47,500元。圖／FENDI提供 Fantastic FENDI Future Peekaboo ISeeU包小型款，20萬3,900元。圖／FENDI提供