FENDI攜手日寶當代藝術家高野綾 經典logo也變超夢幻未來感少女風
FENDI於2026新春之際推出全新「Fantastic FENDI Future」膠囊系列，攜手日本當代藝術家高野綾（Aya Takano），於2026春夏早春系列中，以奇幻想像為靈感，重新詮釋品牌經典設計。
高野綾為日本當代藝術家，1997年加入村上隆所創立的Kaikai Kiki團隊，迅速成為旗下最具代表性與人氣的女性藝術家之一。聯名膠囊系列融合她招牌的柔和粉彩、螢光色彩、花卉細節與漫畫美學，構成既柔美優雅又充滿未來感的少女氣息，並透過藝術家標誌性的夢幻筆觸重新詮釋經典的FF標識，營造出充滿動態感與詩意想像的全新FENDI視覺語言。
不論是男裝還是女裝，全系列服飾透過獨特印花和色彩演繹夢幻繁花與摯友奇緣主題，展現統一而完整的設計視野。從經典風衣與套裝，到針織連帽衫與T恤，各種經典單品換上柔美粉嫩的色調和超高辨識度的詩意畫風，注入輕盈靈動的視覺層次。運動風格單品被重新詮釋，並自然融入日常穿搭，在舒適體驗與摩登優雅之間取得精妙平衡。
充滿青春活力與現代氣息的Fantastic FENDI Future，其夢幻、超現實風格亦延伸至皮具、配件與鞋履設計，經典包款如Peekaboo、Baguette、Mamma Baguette等，均透過創新印花與工藝手法煥發新貌演繹融合科幻、自然與宇宙意象的圖案，於藝術幻想與當代時尚之間展現自在張力。整體設計巧妙表達出藝術家介於童真與未來感之間的獨特世界觀。
