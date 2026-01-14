快訊

小龍女啦啦隊陪你吃飯！定食8×味全龍「聯名套餐、應援主題店」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
定食8西門店限時化身聯名主題店，可以看見多位人氣球員與Dragon Beauties小龍女的形象佈置。圖／爭鮮提供
定食8西門店限時化身聯名主題店，可以看見多位人氣球員與Dragon Beauties小龍女的形象佈置。圖／爭鮮提供

爭鮮餐飲旗下「定食8」攜手「味全龍」，自1月15日起推出期間限定聯名合作，不僅推出「遍地開花牛鴨雙拼」、「開蕊熔岩玉子排」、「龍光乍現蟹醬銷魂麵」等多款套餐與聯名餐點，還有「Dragon Beauties小龍女 豆香海老茶碗蒸」同步登場。定食8西門店也限時化身聯名主題店，可以看見多位人氣球員裝飾，並有Dragon Beauties小龍女的形象佈置與應援歌曲播放，讓粉絲們用餐時也能享受應援的樂趣。

定食8本次推出三款結合「龍魂精神」與「強棒出擊」為靈感的聯名新品。「遍地開花牛鴨雙拼」，選用燻烤櫻桃鴨腿搭配日式醬燒牛胸腹，一次滿足雙重風味，每套280元；「開蕊熔岩玉子豬排」則以厚切豬五花搭配章魚花枝排，淋上濃郁天使起司醬，每套260元。「龍光乍現蟹醬銷魂麵」，以蟹黃、蟹膏炒出濃郁香氣，並鋪上鱈蟹肉與MVP錦龍餃，每套260元。

此外，定食8也同步推出「酥炸章魚排」、「MVP錦龍餃」與甜點「莓好生乳銅鑼燒」等全新餐點，並可搭配出組合優惠，每套98～158元。。另外還設計「Dragon Beauties小龍女 豆香海老茶碗蒸」，封面可以看見Dragon Beauties小龍女的成員照片，預計1月底接力登場。

不僅聯名餐點，定食8西門店也將味全龍應援文化融入餐飲日常，店內除了有味全龍人氣球員李凱威、劉基鴻、郭天信等視覺外，更特別設置味全龍專屬啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」成員Yuri、菲菲、沛沛的形象佈置，並有Yuri等身高人形立牌，搭配應援歌曲，讓用餐過程增添賽事氛圍。

慶祝新品登場，1月15日至2月4日，完成指定任務並於社群分享聯名定食，即有機會抽中「味全龍限量球員簽名球」，讓球迷在享受美食之餘，也能收藏紀念。1月15日至1月31日，凡點餐「龍光乍現蟹醬銷魂麵」或「遍地開花牛鴨雙拼」搭配指定配餐與飲品，可享優惠折扣，現省41元。

「開蕊熔岩玉子豬排」則以厚切豬五花搭配章魚花枝排，淋上濃郁天使起司醬，每套260元。記者陳睿中／攝影
西門店可見到味全龍人氣球員的裝飾形象。圖／爭鮮提供
「龍光乍現蟹醬銷魂麵」，以蟹黃、蟹膏炒出濃郁香氣，並鋪上鱈蟹肉與MVP錦龍餃，每套260元。記者陳睿中／攝影
「遍地開花牛鴨雙拼」，選用燻烤櫻桃鴨腿搭配日式醬燒牛胸腹，一次滿足雙重風味，每套280元。記者陳睿中／攝影
定食8將推出「Dragon Beauties小龍女 豆香海老茶碗蒸」。圖／爭鮮提供
「定食8」攜手「味全龍」，推出多款聯名餐點。記者陳睿中／攝影
「定食8」攜手「味全龍」，打造聯名餐點與一系列的應援活動。圖／爭鮮提供
