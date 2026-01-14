台積電百萬股票獎落誰家？ 萊爾富馬年福袋首位幸運兒出爐了

萊爾富去年首創推出「福袋抽股票」活動，成功打破超商促銷框架，將投資概念融入春節消費情境，引爆市場話題。今年春節檔期再度升級，不僅延續抽出台積電股票，更加碼輝達（NVIDIA）股票，打造超商通路罕見的高價值投資型大獎，話題與期待度全面飆升。今日第一位台積電股票幸運得主也熱騰騰出爐，有購買福袋的民眾趕快看看是不是自己！

今年萊爾富共推出4款春節福袋商品，售價從100元至799元，總量約110萬組，總獎值超過2,000萬元。「小金額、拚大獎」設計，精準命中農曆年前求好運、討吉利的消費心理，福袋一上市即成為門市與社群最熱詢問商品，買氣持續升溫。

萊爾富於14日下午3點在官方Facebook粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播抽獎，登錄期間自10月29日至1月13日，第一階段累計登錄序號已突破67萬筆，現場順利抽出頭獎台積電股票。抽獎全程由豫立國際法律事務所劉依萍律師見證，確保流程公開、公平、公正。首張頭獎中獎編號為「0494204」，依14日台積電收盤價計算，每張市值約171.5萬元，實際價值將以股票贈與轉帳前一日收盤價為準，堪稱「超商史上最狂福袋大獎」之一。

除股票大獎外，「2026馬年發財卡」同樣火力全開，集結23家知名品牌、橫跨旅遊、美食與生活3大領域，提供多達70種好禮。實體獎項包含全新iPhone 17、Nintendo Switch 2、越捷航空台北至越南雙人來回機票，以及多款家電與行李箱組，折扣與回饋同樣豐富，讓每張發財卡都充滿驚喜。

萊爾富指出，目前春節福袋整體銷量已接近8成，但仍有約6成獎項尚未抽出，包含台積電、輝達股票等夢幻大獎，仍在等幸運得主出現。呼籲消費者把握2月22日前最後機會，趕快進店試手氣、拚好運，新年財運就從買福袋開始。 萊爾富共發行4款「春節福袋」商品，售價從100元至799元，總量約110萬組，總獎值高達逾2,000萬元。圖／萊爾富提供 萊爾富於14日下午3點抽出首位「台積電股票」幸運得主，抽獎全程由豫立國際法律事務所劉依萍律師（左）見證並參與抽球作業，確保抽獎流程公開、公平、公正。圖／萊爾富提供