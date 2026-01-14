快訊

京都魁力屋拉麵北上插旗 「烏魚子雞白湯貝拉麵」台北旗艦店限定

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
來自日本京都人氣連鎖拉麵品牌「魁力屋拉麵」，於1月16日插旗台北新光三越南西店，推出旗艦店型。圖／新光三越提供
來自日本京都人氣連鎖拉麵品牌「魁力屋拉麵」，延續台南首店的受歡迎的熱度，將於1月16日插旗台北新光三越南西店，南西店也是品牌在台灣推出的旗艦店型，並帶來台北限定款新品「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」。

魁力屋拉麵以特色鮮明的「京都熟成醬油湯頭」為招牌，自去年8月進駐新光三越台南小北門後，品牌結合在地食材推出多款台灣限定風味，包括以雞白湯融合熟成醬油的「雞白湯醬油湯頭」、宜蘭三星蔥特製拉麵，以及與台南製麵廠共同開發的專屬麵條，並採用台灣米與台灣豬等

優質原料。台南首店開幕後，排隊人潮不斷，也創下單月來客數超過13,500人、月銷14,000碗的成績單。

接下來，魁力屋拉麵北上展店，將於1月16日進駐新光三越台北南西店，以旗艦店姿態正式開幕。魁力屋更將台北定位為品牌在亞洲拓展的重要核心據點，未來將於此進行味道研發與人才培育，為跨國布局奠定基礎。

台北旗艦店空間設計以米白色搭配溫潤木質調為主軸，打造溫暖的用餐氛圍。開幕同步推出台北限定款新品、奢華系「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」 以台灣限定雞白湯搭配雲林產鹹香烏魚子，把台灣海味與京都旨味結合堆疊。另外，經典菜單也將完整呈現在台北旗艦店。

為慶祝台北旗艦店開幕，將於1月16日至1月18日推出三日限定回饋活動每日前50名入店消費者可獲得「免費招待券」一張。

魁力屋拉麵特級京都熟成醬油拉麵，329元。記者江佩君／攝影
魁力屋拉麵台北限定款新品「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」，459元。記者江佩君／攝影
來自日本京都人氣連鎖拉麵品牌「魁力屋拉麵」，於1月16日插旗台北新光三越南西店，推出旗艦店型。圖／新光三越提供
拉麵 台南 品牌

相關新聞

台積電百萬股票獎落誰家？ 萊爾富馬年福袋首位幸運兒出爐了

萊爾富去年首創推出「福袋抽股票」活動，成功打破超商促銷框架，將投資概念融入春節消費情境，引爆市場話題。今年春節檔期再度升...

冬天皮膚易乾癢 抹乳液無效！ 醫解「這時間」快塗更能鎖水

冬天一到，皮膚變得又乾又癢，擦乳液卻沒有太大的改善，乾燥瘙癢症狀持續加劇。長庚醫院皮膚部主治醫師吳吉妮表示，冬天氣溫低、...

限量321瓶！格蘭花格馬年單桶原酒獨獻台灣 熟成23年、內行人才懂收

迎接2026年歲末馬年到來，蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭花格（Glenfarclas）以品牌創立190週年之姿，攜手昇恆...

FENDI攜手日寶當代藝術家高野綾 經典logo也變超夢幻未來感少女風

FENDI於2026新春之際推出全新「Fantastic FENDI Future」膠囊系列，攜手日本當代藝術家高野綾（...

小龍女啦啦隊陪你吃飯！定食8×味全龍「聯名套餐、應援主題店」登場

爭鮮餐飲旗下「定食8」攜手「味全龍」，自1月15日起推出期間限定聯名合作，不僅推出「遍地開花牛鴨雙拼」、「開蕊熔岩玉子豬...

京都魁力屋拉麵北上插旗 「烏魚子雞白湯貝拉麵」台北旗艦店限定

來自日本京都人氣連鎖拉麵品牌「魁力屋拉麵」，延續台南首店的受歡迎的熱度，將於1月16日插旗台北新光三越南西店，南西店也是...

