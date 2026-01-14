京都魁力屋拉麵北上插旗 「烏魚子雞白湯貝拉麵」台北旗艦店限定

來自日本京都人氣連鎖拉麵品牌「魁力屋拉麵」，延續台南首店的受歡迎的熱度，將於1月16日插旗台北新光三越南西店，南西店也是品牌在台灣推出的旗艦店型，並帶來台北限定款新品「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」。

魁力屋拉麵以特色鮮明的「京都熟成醬油湯頭」為招牌，自去年8月進駐新光三越台南小北門後，品牌結合在地食材推出多款台灣限定風味，包括以雞白湯融合熟成醬油的「雞白湯醬油湯頭」、宜蘭三星蔥特製拉麵，以及與台南製麵廠共同開發的專屬麵條，並採用台灣米與台灣豬等

優質原料。台南首店開幕後，排隊人潮不斷，也創下單月來客數超過13,500人、月銷14,000碗的成績單。

接下來，魁力屋拉麵北上展店，將於1月16日進駐新光三越台北南西店，以旗艦店姿態正式開幕。魁力屋更將台北定位為品牌在亞洲拓展的重要核心據點，未來將於此進行味道研發與人才培育，為跨國布局奠定基礎。

台北旗艦店空間設計以米白色搭配溫潤木質調為主軸，打造溫暖的用餐氛圍。開幕同步推出台北限定款新品、奢華系「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」 以台灣限定雞白湯搭配雲林產鹹香烏魚子，把台灣海味與京都旨味結合堆疊。另外，經典菜單也將完整呈現在台北旗艦店。

為慶祝台北旗艦店開幕，將於1月16日至1月18日推出三日限定回饋活動每日前50名入店消費者可獲得「免費招待券」一張。 魁力屋拉麵特級京都熟成醬油拉麵，329元。記者江佩君／攝影 魁力屋拉麵台北限定款新品「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」，459元。記者江佩君／攝影 來自日本京都人氣連鎖拉麵品牌「魁力屋拉麵」，於1月16日插旗台北新光三越南西店，推出旗艦店型。圖／新光三越提供