蔥油牡蠣麵、爐烤羊排必吃！PASTAIO冬季菜單登場 北高同步開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
義式餐廳PASTAIO，即日起於台北與高雄五家門市，同步推出全新冬季菜單。圖／PASTAIO提供
義式餐廳PASTAIO，即日起於台北與高雄五家門市，同步推出全新冬季菜單。圖／PASTAIO提供

冬日氣息逐漸濃厚，以職人鮮製生義大利麵聞名的義式餐廳PASTAIO，即日起於台北、新北與高雄5家門市，同步推出全新冬季菜單，為新鮮義大利麵、沙拉、湯品與主餐注入濃郁醇厚、帶有煙燻暖香的冬日風味。

本季料理選用當令最肥美的廣島牡蠣、風味溫潤的烏骨雞蛋，以及台灣在地黑柿番茄入饌，並將義式燉牛肚、香料羊排、炭烤地瓜等充滿秋冬氣息的料理元素端上餐桌，讓味蕾在層層堆疊的香氣中，感受義式靈魂與時令創意交織出的溫暖能量。

「番茄瑞可塔沙拉」以蒜味酸種麵包搭配煙燻瑞可塔起司，結合台灣黑柿番茄的酸甜層次，微辛炭火氣息喚醒冬日食慾；「蛤蜊巧達濃湯」則以鮮美高湯融合奶香與馬鈴薯、蕈菇的自然甘甜，濃稠滑順，暖胃也暖心。主餐「爐烤羊排」選用紐西蘭小羔羊排，經鹽麴與香草醃製、精準爐烤，肉質柔嫩細緻，佐以阿根廷青醬與油封馬鈴薯，成為聚餐桌上最吸睛的存在。

PASTAIO引以為傲的新鮮義大利麵，依舊是冬季菜單的核心亮點。製麵師每日使用義大利杜蘭小麥粉與00號麵粉，加入雞蛋、綠藻、紫薯、可可粉、番茄醬與墨魚汁等天然食材，製作多達十款造型各異的生麵。本季全新推出的五款義大利麵，結合肥美牡蠣的海洋鮮甜、經典義式燉牛肚的濃厚風味，以及鮑魚菇、紫薯、地瓜與烏骨蛋等大地滋味，呈現專屬冬日的溫潤層次。

其中，「蔥油牡蠣麵」以大量鮮蚵與蛤蜊高湯為基底，搭配廣島牡蠣與自製蔥油，海味層層湧現；「烏骨蛋黃麵」以濃郁蛋黃醬包覆手工水管麵，重現經典卡波納拉的厚實溫度；「葡萄乾瑞可塔帽子餃」則以紫薯麵皮包裹瑞可塔起司與果乾，搭配炭烤地瓜，展現冬日大地的甜潤風味。「燉牛肚麵」經長時間燉煮，醬香濃郁，是寒流來襲時最療癒的選擇，而「臘腸鮑魚菇麵」則以煙燻香料與奶油白醬，為冬日味蕾帶來溫暖包覆。

甜點部分，PASTAIO以巧克力為主角，為冬季餐桌畫下濃郁句點。「芭娜娜巧克力蛋糕」結合香蕉、牛奶巧克力與黑糖香堤，層層堆疊溫柔甜香；「黑森林蛋糕」則以濃厚巧克力、柔滑慕斯與酸櫻桃果香交織，苦甜與酸甜在口中展現立體平衡，優雅詮釋現代冬日甜點風貌。

蔥油牡蠣麵540元。圖／PASTAIO提供
葡萄乾瑞可塔帽子餃420元。圖／PASTAIO提供
蛤蜊巧達濃湯200元。圖／PASTAIO提供
烏骨蛋黃麵340元。圖／PASTAIO提供
爐烤羊排880元。圖／PASTAIO提供
番茄瑞可塔沙拉380元。圖／PASTAIO提供
芭娜娜巧克力蛋糕220元。圖／PASTAIO提供
