隔著螢幕都香香的！張員瑛甩夢幻光澤長髮 甜秀Dyson新春限定「琥珀香檳」美髮系列

有著芭比娃娃般夢幻長髮的韓國人氣女團IVE成員張員瑛，去年4月接棒Jisoo，成為Dyson美髮系列的新任大使，在剛釋出的最新形象廣告中，展現自信且從容的優雅氣場，詮釋「從頭開始自我照顧」的生活態度。她用豐盈光澤長髮，完美傳達科技與美感並行的造型哲學，兼具年輕世代影響力與高質感形象，更呼應品牌以氣流科技細緻呵護髮絲、強調光澤與健康並重的核心精神。

隨著新年到來，Dyson同步推出新年限定色「琥珀香檳」系列，將季節轉換與團聚歡慶的情感，化為具象色彩語彙。新色靈感取自冬夜爐火的暖光、舉杯香檳的微光，以及深酒紅所象徵的沉穩氣質，透過溫潤酒紅、暖調銅色與淡粉香檳色的層次交織，為美髮工具注入宛如精品配件般的視覺質感。Dyson CMF設計團隊運用金屬塗層工藝，強化色彩深度與光澤，同時兼顧耐用性，讓日常造型也充滿儀式感。

Dyson 3款熱銷美髮產品都推出「琥珀香檳」限定版，並配有同色系設計精美皮革禮盒，即日起可於Dyson官網與官方授權通路購買。其中Dyson Supersonic Nural智慧吹風機搭載Nural感測系統，能即時偵測吹風機與頭皮距離，將風溫穩定控制於55°C，協助保護頭皮屏障並提升髮絲自然光澤，售價14,600元。

Dyson Airstrait二合一吹風直髮器則以氣流與智慧溫控取代高溫面板，實現乾髮同時拉直的造型體驗。首度支援Bluetooth無線連接的Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器，可透過MyDyson App建立個人化捲髮流程，在不依賴高溫的情況下完成上捲、塑型與定型。不管是犒賞自己，或在春節、情人節傳遞心意，都是令人驚喜的實用好禮。

Dyson新年限定色「琥珀香檳」系列，涵蓋Dyson Supersonic Nural智能吹風機、Dyson Airstrait二合一吹風直髮器與Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器。圖／Dyson提供 Dyson Airstrait二合一吹風直髮器琥珀香檳色，售價16,600元，另附矽膠隔熱墊。圖／Dyson提供 Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器琥珀香檳色，售價17,600元。圖／Dyson提供