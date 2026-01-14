快訊

澳網／（一球大滿貫）ACE球！周杰倫揮拍都來不及 遭澳洲陪練員秒殺

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

隔著螢幕都香香的！張員瑛甩夢幻光澤長髮 甜秀Dyson新春限定「琥珀香檳」美髮系列

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson新年限定色「琥珀香檳」閃耀登場，攜手品牌大使張員瑛，從細節出發，透過細緻的自我照顧，打造澎潤彈性的髮根狀態，讓髮絲光澤自然流露。圖／Dyson提供
Dyson新年限定色「琥珀香檳」閃耀登場，攜手品牌大使張員瑛，從細節出發，透過細緻的自我照顧，打造澎潤彈性的髮根狀態，讓髮絲光澤自然流露。圖／Dyson提供

有著芭比娃娃般夢幻長髮的韓國人氣女團IVE成員張員瑛，去年4月接棒Jisoo，成為Dyson美髮系列的新任大使，在剛釋出的最新形象廣告中，展現自信且從容的優雅氣場，詮釋「從頭開始自我照顧」的生活態度。她用豐盈光澤長髮，完美傳達科技與美感並行的造型哲學，兼具年輕世代影響力與高質感形象，更呼應品牌以氣流科技細緻呵護髮絲、強調光澤與健康並重的核心精神。

隨著新年到來，Dyson同步推出新年限定色「琥珀香檳」系列，將季節轉換與團聚歡慶的情感，化為具象色彩語彙。新色靈感取自冬夜爐火的暖光、舉杯香檳的微光，以及深酒紅所象徵的沉穩氣質，透過溫潤酒紅、暖調銅色與淡粉香檳色的層次交織，為美髮工具注入宛如精品配件般的視覺質感。Dyson CMF設計團隊運用金屬塗層工藝，強化色彩深度與光澤，同時兼顧耐用性，讓日常造型也充滿儀式感。

Dyson 3款熱銷美髮產品都推出「琥珀香檳」限定版，並配有同色系設計精美皮革禮盒，即日起可於Dyson官網與官方授權通路購買。其中Dyson Supersonic Nural智慧吹風機搭載Nural感測系統，能即時偵測吹風機與頭皮距離，將風溫穩定控制於55°C，協助保護頭皮屏障並提升髮絲自然光澤，售價14,600元。

Dyson Airstrait二合一吹風直髮器則以氣流與智慧溫控取代高溫面板，實現乾髮同時拉直的造型體驗。首度支援Bluetooth無線連接的Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器，可透過MyDyson App建立個人化捲髮流程，在不依賴高溫的情況下完成上捲、塑型與定型。不管是犒賞自己，或在春節、情人節傳遞心意，都是令人驚喜的實用好禮。

Dyson新年限定色「琥珀香檳」系列，涵蓋Dyson Supersonic Nural智能吹風機、Dyson Airstrait二合一吹風直髮器與Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器。圖／Dyson提供
Dyson新年限定色「琥珀香檳」系列，涵蓋Dyson Supersonic Nural智能吹風機、Dyson Airstrait二合一吹風直髮器與Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器。圖／Dyson提供
Dyson Airstrait二合一吹風直髮器琥珀香檳色，售價16,600元，另附矽膠隔熱墊。圖／Dyson提供
Dyson Airstrait二合一吹風直髮器琥珀香檳色，售價16,600元，另附矽膠隔熱墊。圖／Dyson提供
Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器琥珀香檳色，售價17,600元。圖／Dyson提供
Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器琥珀香檳色，售價17,600元。圖／Dyson提供

高溫 吹風機 設計

延伸閱讀

男團偶像大開深V秀MIKIMOTO珠寶 奔騰馬年限定款迎新春

穿得很透卻很高級！Lisa「100% 透膚薄紗洋裝」美胸正對鏡頭太害羞 自帶仙女光氣場超強大

「松屋 x 吉伊卡哇」期間限定登場！限量原創周邊點餐免費送–鑰匙圈、公仔、還有…

權民獲利王 把交易變獎勵

相關新聞

蔥油牡蠣麵、爐烤羊排必吃！PASTAIO冬季菜單登場 北高同步開賣

冬日氣息逐漸濃厚，以職人鮮製生義大利麵聞名的義式餐廳PASTAIO，即日起於台北、新北與高雄5家門市，同步推出全新冬季菜...

隔著螢幕都香香的！張員瑛甩夢幻光澤長髮 甜秀Dyson新春限定「琥珀香檳」美髮系列

有著芭比娃娃般夢幻長髮的韓國人氣女團IVE成員張員瑛，去年4月接棒Jisoo，成為Dyson美髮系列的新任大使，在剛釋出...

男團偶像大開深V秀MIKIMOTO珠寶 奔騰馬年限定款迎新春

迎接馬年到來，MIKIMOTO以象徵前行與祝福的馬造型珠寶，與承載守護寓意的LUCKY ARROWS系列，將傳統文化、精...

Longchamp搖搖馬樂園期間限定登場 宋芸樺、禾浩辰許下新挑戰

迎接馬年，Longchamp打造「搖搖馬樂園」於1月15日至2月1日在Longchamp台北101精品店可愛登場。品牌以...

880元瓶裝茶！「曾的茶」以「可以喝的茶香水」挑戰精品茶飲市場

880元的瓶裝茶，挑戰茶人的味蕾，也挑戰精品茶市場。「曾的茶」以「可以喝的天然茶香水」為品牌理念，連續3年勇闖國際並接連獲獎後，品牌今年以兩支全新創作茶飲「SELCOUTH 東方美人康普茶」與「LISS 東方美人氣泡茶」進入市場，強調新鮮精釀、限量各800瓶。

1萬元不夠買...南門市場年菜採購月開跑 最大獎抽電動麻將桌、萬元紅包

台北市南門市場「2026年菜採購月」即日起開跑，不只五星名攤推新菜和優惠組合，現場也祭出限量2400份的9折買菜金回饋活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。