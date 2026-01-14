男團偶像大開深V秀MIKIMOTO珠寶 奔騰馬年限定款迎新春

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
神宮寺勇太演繹LUCKY ARROWS系列作品。圖／MIKIMOTO提供
迎接年到來，MIKIMOTO以象徵前行與祝福的馬造型珠寶，與承載守護寓意的LUCKY ARROWS系列，將傳統文化、精湛工藝與現代風格巧妙交織，為新年帶來溫潤而長久的幸運光芒，為新年揭開溫潤而充滿力量的序章。

今年品牌推出兩款馬年限定胸針，分別取材自躍馬與旋轉木馬兩種不同的意象，將珍珠的柔和光澤與金屬、彩色寶石的精緻工藝結合，展現兼具動感與細膩的造型美學。白馬胸針以昂首躍動的姿態呈現馬的奔騰，Akoya珍珠點綴其間，栩栩如生的金屬結構在光線下更顯立體；另一款旋轉木馬胸針則以多色鋼玉與圓滿的珍珠交織出豐富的視覺層次，彷彿捕捉旋轉瞬間的節奏，有步步向前、好運流轉之意，體現MIKIMOTO在微型造型與金工細節上的深厚功力。

除了生肖限定作品，MIKIMOTO象徵守護與好運的LUCKY ARROWS系列也迎來新作。系列靈感源自日本傳統文化中的矢車圖騰，放射狀箭羽構成輪形，寓意心願實現與幸福守護。這一元素早在1937年便出現在MIKIMOTO的創作中，如今以更簡潔俐落的當代線條重新詮釋，保留文化意涵的同時，也貼近現代穿搭節奏。

全新款的LUCKY ARROWS墜鍊，以18K白金搭配鑽石與青金石或珍珠母貝呈現。青金石深邃的藍色，與鑽石光芒形成鮮明對比，為造型注入冷靜而自信的氣質；珍珠母貝款則以柔和虹彩營造優雅層次。鍊長可調整的活潑設計，能單戴或多層疊搭，展現高度造型彈性。品牌更邀來日本超人氣團體Number_i成員神宮寺勇太神宮寺勇太分別以V領西裝和圓領T恤兩種造型搭配LUCKY ARROWS珠寶，自然融入日常造型的優雅設計，不論男女都能輕鬆配戴。

LUCKY ARROWS珍珠母貝耳環，16萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
LUCKY ARROWS珍珠母貝墜鍊，14萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
LUCKY ARROWS青金石墜鍊，18萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
新品MIKIMOTO馬年胸針，18K白金、18K黃金、18K粉紅金、日本Akoya珍珠與藍寶石，10萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
神宮寺勇太演繹LUCKY ARROWS系列作品。圖／MIKIMOTO提供
LUCKY ARROWS珍珠母貝耳環，27萬元。圖／MIKIMOTO提供
LUCKY ARROWS珍珠母貝手鍊，13萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
新品 MIKIMOTO白馬胸針，銀製、日本Akoya珍珠，19,000元。圖／MIKIMOTO提供
