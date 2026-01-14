880元瓶裝茶！「曾的茶」以「可以喝的茶香水」挑戰精品茶飲市場
880元的瓶裝茶，挑戰茶人的味蕾，也挑戰精品茶市場。「曾的茶」以「可以喝的天然茶香水」為品牌理念，連續3年勇闖國際並接連獲獎後，品牌今年以兩支全新創作茶飲「SELCOUTH 東方美人康普茶」與「LISS東方美人氣泡茶」進入市場，強調新鮮精釀、限量各800瓶。
這兩款茶飲耗時兩年研發，業者Jojo分享，最難的有兩個關卡。第一是風味，如何讓東方美人茶高雅細緻的茶香完整呈現；另一個關卡，則來自代工製程。「無添加的茶飲對他們來說困難度很高，從水質、環境到產品安全，我們都有很高的標準，這一段真的是磨合了非常久。」
LISS東方美人氣泡茶選用夏摘東方美人茶，透過多段式萃取工法，高溫釋放香氣、時間醞釀果韻，使茶湯在不苦澀的前提下，保有高度香氣濃度。氣泡製程採用桶內添加工法，使二氧化碳在密閉環境中緩慢融入茶液，形成細緻、穩定且不刺激的氣泡質地，開瓶後如珠鍊般緩緩上升。靜置5分鐘後入口，迸發出的香水調，柔和、圓潤，不帶刺激感，隨著不同溫度香氣轉換，呈現近似香檳的優雅節奏，也在冷藏狀態下展現獨特的茶乳現象。
SELCOUTH東方美人康普茶則以「雙重東方美人茶共釀」為核心概念，結合傳統茶葉與康普菌種的發酵哲學。經過兩個階段、二次釀造，自然產生細緻氣泡，口感輕盈且不刺激。
兩款茶即起上市，單瓶售價880元，節慶共享價1+1各一瓶1,680元（ 含運費）。
