Longchamp搖搖馬樂園期間限定登場 宋芸樺、禾浩辰許下新挑戰

迎接馬年，Longchamp打造「搖搖馬樂園」於1月15日至2月1日在Longchamp台北101精品店可愛登場。品牌以標誌性的奔馬意象為靈感，將新春氣息融入空間，打造新春限定快閃裝置。宋芸樺與禾浩辰這對好友聯袂現身，展開歡樂對話。

迎接2026農曆新年，Longchamp推出馬年限定系列，帶來可愛新品，並傳遞馬年所蘊含的奔馳活力與嶄新希望。

宋芸樺身穿2026春夏系列和服風格短身外套，下身以勃根地酒紅色流蘇裙，呈現靈動的節慶風格。並搭配的馬年限定Le Roseau包款，以奔馬圖騰束帶、金色竹節釦與蝴蝶結細節，整體造型展現精緻的新春巧思。

剛求婚成功的禾浩辰以Le Pliage Cocooning系列針織上衣搭配丹寧長褲亮相，開心果綠色調營造輕鬆自在春日氛圍，正好也與充滿喜氣氛圍的他相當合拍，手提Le Smart大容量托特包，並以奔馬造型毛絨鑰匙圈點綴呼應馬年主題。

宋芸樺分享新年目標「我在2025年許的心願可以跳脫舒適圈，我也在去年去美國生活一陣子，今年給自己的期望是挑戰更多自己不敢嘗試的東西，例如我今年去夏威夷參加朋友婚禮的時候，就看到很多人在夏威夷玩高空跳傘，這是我從小到大一直想完成的事情，但不敢一直不敢完成，我覺得今年可以挑戰一下自己」。

談到對2026的期待與挑戰，禾浩辰說「近期希望可以完成一場溫馨、大家玩得很盡興的婚禮，我個人還沒做過的挑戰是『出單曲』，還沒出道前我有想過如果我是一個歌手會是什麼樣子，小時候很常聽周杰倫的歌，我想要做但不敢做的事情，就是是出單曲」。

奔馬圖騰貫穿Longchamp的設計語彙，限量發售的馬年限定系列，將經典Le Roseau系列重新演繹，讓奔馬以金色姿態馳騁於象徵新年的紅色背景之上，充滿喜悅與祝福的年節意象，也同步推出多款小皮件與配件，成為陪伴日常的隨身幸運物。

活動期間，民眾可透過刮刮卡遊戲獲得搖搖馬體驗幣，走進互動裝置區，與家人好友一同拍攝四連拍，留下歡樂時刻。 限量發售的馬年限定系列，將經典Le Roseau系列重新演繹。圖／Longchamp提供 Longchamp打造「搖搖馬樂園」，於1月15日至2月1日在Longchamp台北101精品店期間限定登場。圖／Longchamp提供 Le Roseau系列托特包胭脂紅色，搭配奔馬造型毛絨鑰匙圈，是馬年最可愛的應景吊飾。圖／Longchamp提供 Le Roseau系列托特包勃根地色，搭配奔馬造型毛絨鑰匙圈，是馬年最可愛的應景吊飾。圖／Longchamp提供