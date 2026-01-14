快訊

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

Longchamp搖搖馬樂園期間限定登場 宋芸樺、禾浩辰許下新挑戰

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
禾浩辰與宋芸樺參加LONGCHAMP在台北101精品店打造的「搖搖馬樂園」期間限定活動。記者林志傑／攝影
禾浩辰與宋芸樺參加LONGCHAMP在台北101精品店打造的「搖搖馬樂園」期間限定活動。記者林志傑／攝影

迎接年，Longchamp打造「搖搖馬樂園」於1月15日至2月1日在Longchamp台北101精品店可愛登場。品牌以標誌性的奔馬意象為靈感，將新春氣息融入空間，打造新春限定快閃裝置。宋芸樺與禾浩辰這對好友聯袂現身，展開歡樂對話。

迎接2026農曆新年，Longchamp推出馬年限定系列，帶來可愛新品，並傳遞馬年所蘊含的奔馳活力與嶄新希望。

宋芸樺身穿2026春夏系列和服風格短身外套，下身以勃根地酒紅色流蘇裙，呈現靈動的節慶風格。並搭配的馬年限定Le Roseau包款，以奔馬圖騰束帶、金色竹節釦與蝴蝶結細節，整體造型展現精緻的新春巧思。

剛求婚成功的禾浩辰以Le Pliage Cocooning系列針織上衣搭配丹寧長褲亮相，開心果綠色調營造輕鬆自在春日氛圍，正好也與充滿喜氣氛圍的他相當合拍，手提Le Smart大容量托特包，並以奔馬造型毛絨鑰匙圈點綴呼應馬年主題。

宋芸樺分享新年目標「我在2025年許的心願可以跳脫舒適圈，我也在去年去美國生活一陣子，今年給自己的期望是挑戰更多自己不敢嘗試的東西，例如我今年去夏威夷參加朋友婚禮的時候，就看到很多人在夏威夷玩高空跳傘，這是我從小到大一直想完成的事情，但不敢一直不敢完成，我覺得今年可以挑戰一下自己」。

談到對2026的期待與挑戰，禾浩辰說「近期希望可以完成一場溫馨、大家玩得很盡興的婚禮，我個人還沒做過的挑戰是『出單曲』，還沒出道前我有想過如果我是一個歌手會是什麼樣子，小時候很常聽周杰倫的歌，我想要做但不敢做的事情，就是是出單曲」。

奔馬圖騰貫穿Longchamp的設計語彙，限量發售的馬年限定系列，將經典Le Roseau系列重新演繹，讓奔馬以金色姿態馳騁於象徵新年的紅色背景之上，充滿喜悅與祝福的年節意象，也同步推出多款小皮件與配件，成為陪伴日常的隨身幸運物。

活動期間，民眾可透過刮刮卡遊戲獲得搖搖馬體驗幣，走進互動裝置區，與家人好友一同拍攝四連拍，留下歡樂時刻。

限量發售的馬年限定系列，將經典Le Roseau系列重新演繹。圖／Longchamp提供
限量發售的馬年限定系列，將經典Le Roseau系列重新演繹。圖／Longchamp提供
Longchamp打造「搖搖馬樂園」，於1月15日至2月1日在Longchamp台北101精品店期間限定登場。圖／Longchamp提供
Longchamp打造「搖搖馬樂園」，於1月15日至2月1日在Longchamp台北101精品店期間限定登場。圖／Longchamp提供
Le Roseau系列托特包胭脂紅色，搭配奔馬造型毛絨鑰匙圈，是馬年最可愛的應景吊飾。圖／Longchamp提供
Le Roseau系列托特包胭脂紅色，搭配奔馬造型毛絨鑰匙圈，是馬年最可愛的應景吊飾。圖／Longchamp提供
Le Roseau系列托特包勃根地色，搭配奔馬造型毛絨鑰匙圈，是馬年最可愛的應景吊飾。圖／Longchamp提供
Le Roseau系列托特包勃根地色，搭配奔馬造型毛絨鑰匙圈，是馬年最可愛的應景吊飾。圖／Longchamp提供

婚禮

延伸閱讀

禾浩辰求婚後拚上半年辦婚禮 宋芸樺感動喊話：我紅包會包大一點！

2026年馬年紀念鈔幣預約 一分鐘售罄 二級市場價格飛漲

動起來動起來！3星座馬年「越動越好運」...天秤拓展人脈、他會旺財

倫敦台北上海與洛杉磯同步展出 藍騎士藝術推出馬年特展「天馬」

相關新聞

1萬元不夠買...南門市場年菜採購月開跑 最大獎抽電動麻將桌、萬元紅包

台北市南門市場「2026年菜採購月」即日起開跑，不只五星名攤推新菜和優惠組合，現場也祭出限量2400份的9折買菜金回饋活...

Longchamp搖搖馬樂園期間限定登場 宋芸樺、禾浩辰許下新挑戰

迎接馬年，Longchamp打造「搖搖馬樂園」於1月15日至2月1日在Longchamp台北101精品店可愛登場。品牌以...

880元的瓶裝茶！「曾的茶」以「可以喝的茶香水」挑戰精品茶飲市場

880元的瓶裝茶，挑戰茶人的味蕾，也挑戰精品茶市場。「曾的茶」

等了一年的大場面回來了！勞力士代言人齊聚澳洲網球公開賽 周末開打

相隔一年之後，年度首個網球大滿貫賽事：澳洲網球公開賽即將在本周末開賽。長達約兩周的賽程將在墨爾本公園（Melbourne...

「2025 世界核能產業現況報告」摘要中文版發表

評析全球核電發展趨勢的權威年度報告《2025世界核能產業現況報告》（The World Nuclear Industry...

高CP值無菜單鐵板燒TOP 10！全台人氣名店一次看 儀式感與美味度兼具

約會、聚餐想吃得有記憶點，精選多家以頂級食材與主廚現場料理秀聞名的高CP值名店，荷包不用大失血就能享受高儀式感美味，懂吃的人早就默默存入口袋名單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。