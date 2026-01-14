60億元年菜商機開打！超商雙雄搶攻小家庭圍爐需求衝刺年節營收

農曆年腳步逼近，全台規模逾60億元的年菜市場進入關鍵檔期，年節圍爐採購需求明顯升溫。超商雙雄統一超（2912）、全家（5903）同步擴大年菜預購布局，從星級名店、飯店主廚到高CP值套組全面到位，瞄準小家庭成長與提早備菜趨勢，搶攻年節檔期業績。隨年菜市場朝向「精緻、少量、多樣」發展，年菜預購已成為超商推升年節營收的重要引擎。

7-ELEVEN整合全台門市、預購誌與i預購／i划算平台，聚焦「小家戶高CP」、「孝親星級料理」與「長輩友善套餐」三大方向，網羅超過200款年菜選擇，並延伸至年貨、伴手禮與尾牙家電，搶攻年節社交與送禮經濟，預計將可帶動相關業績成長逾二成。

因應小家庭成主流，7-ELEVEN今年首度推出「晶華私廚宴」，並邀請總鋪師監製南、北辦桌套餐，強化話題性與差異化。同時積極搶攻頂級水果禮盒市場，透過門市群組把高品質水果變成日常團購選項，年節水果業績更上看三成成長。

全家今年主打星級名店與多元價格帶策略，2026金馬年菜自去年11月開跑，集結超過百道年菜料理、湯品與圍爐套組，涵蓋萬元星級名店組合到千元有找的高CP選擇，對應不同家庭結構與預算需求。

全家觀察，消費者對「名店品質」與「備菜效率」需求同步提升，今年首波主打米其林與星級飯店年菜，簡單復熱即可上桌。在高CP與套組市場，則推出多款適合2至5人家庭的圍爐組合，價格帶落在2000元內，主打「一次備齊」概念，降低備菜負擔。除傳統台菜外，也納入酒香料理與蔬食名店，滿足分眾化飲食需求。

因應蔬食人口成長與彈性飲食趨勢，全家年菜預購亦規劃蔬食名店料理專區，讓蔬食族群在年節聚餐時同樣能享有豐盛選擇。

