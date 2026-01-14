1萬元不夠買...南門市場年菜採購月開跑 最大獎抽電動麻將桌、萬元紅包

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
南門市場攤商每年推出澎湃年菜，今年多家名攤推出馬年限定套餐與禮盒。記者林佳彣／攝影
台北市南門市場「2026年菜採購月」即日起開跑，不只五星名攤推新菜和優惠組合，現場也祭出限量2400份的9折買菜金回饋活動，搭配滿額抽紅包，大獎包含電動麻將桌、萬元買菜金等600份好禮，不少民眾一早忙著大採購、賺優惠。

林奕華致詞提到，民眾、外國觀光客會來南門市場，也是外縣市市場考察會來的市場，南門市場是解決日常生活，也是讓城市形象提升的典範；未來萬大線通車後，不用出捷運站，從B1可連接南門市場，可預期蓬勃發展。

「年味不夠，就來南門市場走走，就像過年一樣。」南門市場自助會會長王銓國說，一般市場上午11、12點漸漸沒人潮，南門市場到晚上6點還是強強滾。南門市場每年都有好澎湃又好吃的年菜讓大家挖掘，今年多家五星名攤推出馬年限定套餐與禮盒，現場購買享有買菜金的9折優惠，電子支付也有回饋。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，悠遊卡公司和市場處、南門市場於2020年開始推動數位支付，相信南門市場會成為全台數一數二數位化的傳統市場。

南門市場已全面支援電子支付，民眾採購無須攜帶大量現金，交易相當便利快速。即日起至除夕夜，民眾使用悠遊付，單筆消費滿200元可享7%回饋，配合會員活動最高可疊加至10%；全支付不限消費金額並登錄活動，最高回饋可達25%。

消費者許小姐手上拿著好幾個「紅包」，數著花了1萬元賺來的「買菜金」，直呼每年都會來南門市場買年菜，也因家裡人多，得要多買一些才划得來，總共要買2萬元，「我還要再去買。」

南門市場攤商每年推出澎湃年菜，今年多家名攤推出馬年限定套餐與禮盒。記者林佳彣／攝影
南門市場攤商每年推出澎湃年菜，今年多家名攤推出馬年限定套餐與禮盒。記者林佳彣／攝影
台北市南門市場。記者林佳彣／攝影
台北市南門市場。記者林佳彣／攝影
台北市南門市場「2026年菜採購月」即日起開跑，不只五星名攤推新菜和優惠組合，現場也祭出優惠活動。記者林佳彣／攝影
台北市南門市場「2026年菜採購月」即日起開跑，不只五星名攤推新菜和優惠組合，現場也祭出優惠活動。記者林佳彣／攝影
台北市南門市場。記者林佳彣／攝影
台北市南門市場。記者林佳彣／攝影

