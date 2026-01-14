85℃ 搶攻春節商機 九款年節禮盒預購指定款享85折

2026年迎來「丙午年 金馬迎春」，美食-KY（2723）旗下85℃推出九款春節指定禮盒迎戰。內容有台灣人喜愛的中式點心，如肉鬆麻糬酥、旺來鳳梨酥，還有西式經典烘焙瑪德蓮、葡萄芭特麗與香芒堅果塔，兼顧傳統風味與西式甜點層次，強調平價卻不失質感，讓送禮者一站購足、不用煩惱口味偏好。

85℃行銷公關部副總經理鐘靜如表示，民眾除了全台門市預購，指定款禮盒享85折，還能透過85 APP線上購買，轉贈親友跨店領取超方便。1月15日起開賣，預計可售出3.4萬盒，挹注約1,300萬元營收，約與去年持平。

85℃搶攻節慶送禮商機，包括農曆春節、兒童節、母親節、父親節、情人節、中秋節、聖誕節及草莓季推出的禮盒、蛋糕等商品，初估每年可貢獻逾億元營收。

鐘靜如指出，今年9款年節禮盒，外盒以簡約和科技感為核心，透過俐落的幾何線條與層次配色，勾勒出低調卻充滿未來感的視覺，在傳統節慶氛圍中注入創新氣息。

禮盒特別強調豐盛感與分享性，內容橫跨中西式烘焙點心，分別為福韻迎春綜合禮盒、甜蜜鬆果綜合禮盒、福桂雙喜綜合禮盒、肉鬆麻糬酥餅禮盒、鳳梨酥禮盒、經典咖啡蛋捲禮盒、特濃牛軋糖、GOLDEN一路發長條蛋糕及媽祖酒廠建廠70周年紀念酒。

1月15日起到3月3日至85℃全台門市，預購指定禮盒即享85折，另外購買禮盒即加送紅包袋 (數量有限、送完為止)。

除了門市購買，1月15日起到2月10日期間，消費者還可以使用85 APP禮盒跨店轉贈，輕鬆在手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨，送禮快速完全不塞車，超級方便。

鐘靜如表示，「福韻迎春綜合禮盒」集合多款西式烘焙點心，包含瑪德蓮、葡萄芭特麗、原味與咖啡曲奇餅乾，以及深受喜愛的特濃牛軋糖，一盒即可滿足不同年齡層與口味偏好，是拜訪親友時最不失禮的選擇。

「甜蜜鬆果綜合禮盒」以多樣口感取勝，內含香酥的肉鬆麻糬酥餅、高鐵商務車廂指定點心鹽之花香芒堅果塔，以及口感紮實的帕瑪森餅乾，甜鹹交織、口口驚喜，特別適合全家人一同分享。

若偏好單品禮盒，「肉鬆麻糬酥餅禮盒」嚴選台灣豬肉鬆加上優質綠豆餡製成的肉鬆酥餡，酥鬆不乾澀的口感，加入Q軟麻糬，外皮酥鬆、內餡飽滿，口感豐富又有層次。

「福桂雙喜綜合禮盒」嚴選桂圓南棗核桃糕與黑糖咖啡牛軋餅，將傳統滋味與現代風味巧妙融合，象徵新年雙喜臨門、好運成雙，特別適合送給長輩或重要客戶，展現年節必備的吉祥寓意與現代風味。

「經典咖啡蛋捲禮盒」採用新鮮的雞蛋，精選咖啡豆磨成香醇咖啡粉與新鮮雞蛋，經由高溫烘焙，口感層次分明、極脆帶有咖啡醇香。

「鳳梨酥禮盒」選用台灣鳳梨，內餡包裹著師傅特製鳳梨冬瓜餡與奶香餅皮，帶出鳳梨香甜的豐富層次，香氣濃郁。

「GOLDEN一路發長條蛋糕」走春送禮除了禮盒，蛋糕也是不二首選，這款一路發長條蛋糕開春喜迎好兆頭，綿密的北海道牛奶蛋糕烙印喜氣的「一六八和發發發」麻將圖案，增添新年一路發的魅力。 2026年迎來「丙午年 金馬迎春」，85℃推出九款春節指定禮盒迎戰。記者宋健生／攝影 北海道牛奶蛋糕烙印喜氣的「一六八和發發發」，增添新年一路發的魅力。記者宋健生／攝影 「福桂雙喜綜合禮盒」嚴選桂圓南棗核桃糕與黑糖咖啡牛軋餅，象徵好運成雙。記者宋健生／攝影