等了一年的大場面回來了！勞力士代言人齊聚澳洲網球公開賽 周末開打
相隔一年之後，年度首個網球大滿貫賽事：澳洲網球公開賽即將在本周末開賽。長達約兩周的賽程將在墨爾本公園（Melbourne Park）盛大舉行，同時多位傑出運動明星暨勞力士代言人包含Carlos Alcaraz、Jannik Sinner兩大球星都將出席、同場較勁，掀起2026年第一個大滿貫賽事的高速與強力熱浪。
本屆賽事亮點之一莫過於2022年上半年甫成為勞力士代言人、便獲得當年美網冠軍的西班牙新生代球星Carlos Alcaraz；從2022年至今，Carlos Alcaraz除了陸續獲得其他頂級精品品牌愛戴成為代言人，更獲得美網、溫網、法網合計六冠，勢不可擋！假若2026年獲得澳網冠軍，有望完成職業生涯「全滿貫」（Career Grand Slam）紀錄，並與Rod Laver、球后Chris Evert與羅傑費德勒（Roger Federer）等網壇傳奇完成同等成就。
值得一提的是，墨爾本公園的主場館亦是在2000年時更名為「羅德拉佛球場」（Rod Laver Arena），因為紀念一代傳奇Rod Laver職涯的超過200座單打冠軍與11座大滿貫冠軍，此後勞力士時鐘更伴隨並見證了無數傳奇。
勞力士從1978年始與「溫布頓網球錦標賽」（The Championships, Wimbledon） 合作開始，歷年長期贊助四大（網球）滿貫賽事包含「澳洲網球公開賽」（Australian Open）、「法國網球公開賽」（Roland-Garros）、「溫布頓網球錦標賽」（The Championships, Wimbledon），以及「美國網球公開賽」（US Open），同時在「國際職業網球世界巡迴賽」（ATP） 與「國際女子網球巡迴賽」（WTA）等多項賽事都能看見勞力士的經典綠色與黃色醒目王冠。
兼具高速與力量的職業網球，同時講究精確性與持續性，一如俗諺中的「路遙知馬力」。本次Carlos Alcaraz是否有機會寫下自己（與網壇）新紀錄？Jannik Sinner是否能擊退強敵、為自己更上層樓？在羅德拉佛球場的勞力士時鐘下，當2026年1月18日的賽季開打，在一分一秒的流逝間，現實將逐漸顯化、成就傳奇。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言