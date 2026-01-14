大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證
近日因為「青提檸檬馬卡龍」而遭網友炎上的基隆甜點店「四蒔甜點」，繼1月11日發表聲明之後，今日（1月14日）又再度發聲，指出「我們理解每個人都有自己的喜好、口味與價值觀，也尊重不喜歡四蒔的人」，並表示「我們已完成相關蒐證，必要時會依法處理，以守護四蒔得來不易的商譽與努力」
位於基隆的「四蒔甜點」，因將甜點名稱命名為「青提檸檬馬卡龍」，所以被網友質疑為何不使用台灣慣用的「綠葡萄」，在網路引起熱烈討論。業者針對此事發表多次聲明，最初發文表示「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了」、「青堤就是好聽」，後又刪文改口，指出「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已」、「台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持」
最新版本的聲明中，四蒔甜點表示「我們理解每個人都有自己的喜好、口味與價值觀，也尊重不喜歡四蒔的人。然而我們也希望所有的評價、討論與質疑，都能建立在事實上，而不是臆測、情緒或惡意渲染之上」並指出「對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，我們已完成相關蒐證，必要時會依法處理，以守護四蒔得來不易的商譽與努力。
【四蒔甜點聲明全文】
哈囉，四蒔朋友們：
這幾天的事件引起了許多討論，也讓許多關心我們的人私下傳來鼓勵與支持的訊息，甚至老顧客們特地繞過來說一句「加油」，買一份甜點當作行動上的支持。這些滿滿溫暖，我們都收到了。
四蒔一路走來不算容易，我們沒有大量曝光、沒有行銷團隊。靠的是這份對甜點喜歡的堅持，以及一句又一句「好吃」的真心回饋。能在基隆被記住，是我們最珍惜、也是最不想辜負的事。
我們理解每個人都有自己的喜好、口味與價值觀，也尊重不喜歡四蒔的人。然而我們也希望所有的評價、討論與質疑，都能建立在事實上，而不是臆測、情緒或惡意渲染之上。
對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，我們已完成相關蒐證，必要時會依法處理，以守護四蒔得來不易的商譽與努力。也是為了每一位願意相信、願意支持、願意替我們說一句公道話的你們。有你們，四蒔更有力量繼續往前，謝謝大家。
四蒔有您真好。
