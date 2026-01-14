全家攻圍爐商機！2026金馬年菜預購推百款星級年菜 FamiPort 一站購足

農曆年腳步將近，年節採購需求逐漸升溫，全家搶攻年節圍爐商機，2026金馬年菜預購自去年11月熱烈展開，此次主打「星級名店年菜、澎湃圍爐套組、酒香風味佳餚、蔬食名店料理」四大特色，集結超過百道年菜料理、湯品、套組與甜點年菜，從米其林餐廳到人氣名店、從經典手路菜到創新風味，從萬元星級名店年菜套組到千元有找的高CP圍爐組合，完整涵蓋不同預算帶選擇，對應不同家庭結構與飲食偏好。

此次更網羅富錦樹台菜香檳、雙月食品社、請客樓、天香樓、老新台菜、欣葉生活廚房、YACHE 韓式蔬食、老協珍等知名品牌，即日起至2月22日更推出指定商品任選3件以上92折優惠，結合便利商店24小時營業與店點密集的業態優勢，消費者透過「全家」FamiPort即可輕鬆完成年節備菜，全台名店美食免排隊、圍爐餐桌一次到位。

隨年菜預購市場逐年擴大，據「全家」觀察，消費者在圍爐料理上對「名店品質」與「備菜效率」的雙重需求提升，2026金馬年菜預購首波主打星級名店陣容，集結山海樓、天香樓、台南晶英酒店等米其林餐廳、星級飯店等高端餐飲品牌，推出多款經典手路菜，從佛跳牆、東坡肉到花雕醉雞、海鮮羹等，重現餐廳等級的料理工序與風味，打造「在家也能吃到名店料理」的圍爐體驗，讓消費者不必外出訂位，即可輕鬆端出星級圍爐大菜。

其中，連續五年榮獲台北米其林一星的「富錦樹台菜香檳」，由米其林主廚全程監製，推出「榮華富錦年菜三品組」與「富貴金馬年菜六品組」，嚴選海陸珍饈，包含麻油雞米糕、龍蝦宴與鮑參佛跳牆等經典菜色，只需簡單復熱即可呈現優雅細緻的米其林餐桌；此外，老協珍首度攜手米其林三星餐廳頤宮推出「廣東老火例湯」亦同步於「全家」FamiPort預購登場，其以慢火煲煮展現濃郁醇厚的港式湯品底蘊，成為年節餐桌的高端湯品選擇。

回應家庭型態多元與備菜效率需求，「全家」同步推出多款澎湃圍爐年菜套組，從2-3人核心小家庭到5人以上的大家庭皆能彈性選擇，菜色更涵蓋多道主菜與經典手路菜，一次備齊圍爐所需，讓消費者在年節前夕有效減輕備菜壓力，輕鬆完成整桌年菜配置。其中，蟬聯八年米其林必比登推薦的雙月食品社推出「好運奔騰年菜組」，以六道寓意吉祥的經典菜色，結合溫補湯品與傳統台味，成為不少家庭圍爐的熱門選擇；此外，為滿足大家庭與重視份量的消費者需求，長壽美食節目《型男大主廚》同步推出「瑞馬迎春鴻運套組」，由節目主廚群共同研發監製，以澎湃菜色與實在用料為訴求，讓消費者在家即可享用名廚團隊精心設計的圍爐料理，兼顧美味與話題性。

除此之外，「全家」同步推出多款高CP值圍爐年菜組，鎖定千元上下至兩千元有找的價格帶，讓小家庭或精打細算的消費者，能以親民預算輕鬆備齊年節餐桌。其中，「鴻福海陸小套餐」售價888元，主打千元有找、3菜1湯經典配置；另有大成「團圓海陸五星主廚套餐5件組」售價1,199元，內含櫻花蝦米糕、醉雞、松阪豬等5道珍饈，為3至4人小家庭高CP首選；而「好運久久澎湃年菜組」則以1,999元價格規劃6道海陸菜色，涵蓋佛跳牆、全雞與甜湯等年節必備大菜，讓消費者用親民實惠的價格享受澎湃圍爐。