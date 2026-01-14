快訊

「2025 世界核能產業現況報告」摘要中文版發表

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
綠色公民行動聯盟上午在台大校友會館舉辦《2025 世界核能產業現況報告》摘要中文版發表會，對外說明報告重點發現與其對台灣能源政策的啟示。記者曾學仁／攝影
評析全球核電發展趨勢的權威年度報告《2025世界核能產業現況報告》（The World Nuclear Industry Status Report 2025, WNISR2025）已成為各國政府、研究機構與公民社會檢視核能政策的重要依據。

綠色公民行動聯盟取得著作團隊授權，完成《2025 世界核能產業現況報告》摘要中文版翻譯，上午在台大校友會館舉辦發表會，對外說明報告重點發現與其對台灣能源政策的啟示。綠色公民行動聯盟獲得官方授權主辦，並邀請多位學者進行評論分析與專題分享。報告全面評估全球核能產業的現況與趨勢，系統性整理全球核電廠的機齡、運作、生產、興建與除役等關鍵數據，並特別聚焦中國、法國、日本、俄羅斯、韓國、烏克蘭、英國、美國及台灣等國家的發展趨勢。

綠色公民行動聯盟上午在台大校友會館舉辦《2025 世界核能產業現況報告》摘要中文版發表會，對外說明報告重點發現與其對台灣能源政策的啟示，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣（左起）、綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯、台大機械工程學系終身特聘教授陳炳輝等出席。記者曾學仁／攝影
綠色公民行動聯盟上午在台大校友會館舉辦《2025 世界核能產業現況報告》摘要中文版發表會，台灣大學機械工程學系終身特聘教授陳炳輝（圖）報告2025世界核能產業全球概況。記者曾學仁／攝影
綠色公民行動聯盟上午在台大校友會館舉辦《2025 世界核能產業現況報告》摘要中文版發表會，中央研究院社會所副研究員彭保羅（圖）報告2025世界核能產業全球概況。記者曾學仁／攝影
