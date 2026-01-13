獨／曾獲台北鍋際大賞人氣TOP10！文山區「辣椒多一點」麻辣鍋熄燈
喜歡吃鍋的人要把握機會！位於台北文山區、曾經獲得台北鍋際大賞人氣TOP10的鍋物餐廳「辣椒多一點」，近日宣佈即將於2月10日歇業，結束開業六年半的時光。隨著消息出爐，粉絲也不捨表示「好可惜我們又失去一家好吃的店了」、「心中最棒的火鍋店」
根據店家的自述，辣椒多一點曾輾轉於國父紀念館商圈、西門商圈等不同區域，後才進駐文山區。店內提供有頂級日本A5和牛、無骨牛小排、1855安格斯翼板牛等多種肉品與海鮮，還有辣椒多一點麻辣鍋、黃金養生鍋、汕頭扁魚鍋等特色鍋底，在當地頗具人氣，並也曾獲得台北鍋際大賞人氣TOP10，並列入台北市觀光局的文山推薦指南。在GOOGLE MAP當中，辣椒多一點獲得超過2000則評論，平均獲得4.9分。
雖然獲得許多粉絲支持，但業者近日發布公告，指出「已經無法用我理想中的方式好好照顧客人、好好照顧夥伴、好好照顧自己」，因此將於2月10日正式結束營業。對於業者的決定，粉絲們也留言「超好吃的麻辣鍋」、「好可惜」、「文山難得的好味道」
