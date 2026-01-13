Adobe緊張了！Apple Creator Studio登場 每月390元6大創作軟體用到飽

使用Apple生態系的創作者新年一開始就收到好消息大禮包！Apple發表全新訂閱服務「Apple Creator Studio」，打破過去專業軟體單獨買斷的高門檻，將旗下最強大的創意工具，包括Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro，以及Motion、Compressor、MainStage全數整合。這項服務將於1月28日正式上線，以每月390元或每年3,900元的訂閱方案，即可在Mac、iPad與iPhone上無縫使用全套專業軟體。此舉不僅大幅降低了專業創作的入門門檻，更透過深度整合的AI功能，試圖重新定義「行動創作」的工作流。

過去，一位同時涉足YouTube影片剪輯、Podcast錄製與平面設計的「斜槓創作者」，若要購齊Apple所有的專業軟體，光是近萬元的Mac版Final Cut Pro與6,990元的Logic Pro加上其他輔助軟體，就要花到2萬元左右的價格。

Apple Creator Studio的推出，正好滿足經常「多工跨界」的現代創作者需求。Apple網際網路軟體與服務資深副總裁Eddy Cue表示，這個超值套組讓各類創作者都能專注投入創作並精進技能。透過單一訂閱，讓專業人員、新銳創作者、創業者、學生和教育工作者，都能以最靈活且容易上手的方式開始創作，在剛起步時不再受限於預算，可以自由地在影片、音樂與影像處理之間切換。

在這次全新的訂閱服務中，Apple更引入了大量基於Apple晶片運算的「裝置端智慧功能」，更快進入創作狀態，讓影片創作變得輕鬆順暢，替創作者省下最寶貴的時間。

像是Final Cut Pro新增的「Transcript Search」逐字稿搜尋功能，讓創作者在面對數小時的訪談或Podcast素材時，只需輸入關鍵字，即可精確定位到特定的對話片段，無需再像過去那樣痛苦地反覆拖拉時間軸。而「Beat Detection」節拍偵測，則利用源自Logic Pro的AI模型，能自動分析配樂節奏並生成節拍格線，讓剪接點能精準對上音樂重拍，這對於製作快節奏的MV或廣告短片而言，將節省大量的對拍時間。

iPad端的創作體驗也獲得大幅升級。新推出的「Montage Maker」能利用AI自動分析素材中的精彩畫面，並根據選定的音樂風格自動剪輯。對於需要同時快速產出社群短影音的用戶來說，還能透過Auto Crop智慧裁切，將橫式影片重新構圖為直式，大幅提升出片效率。

在音樂製作方面，全新的「Chord ID」功能化身為個人的音樂理論專家，能將任何音訊或哼唱轉錄為和弦進行；搭配由AI和Logic Pro先進的軟體樂器技術所驅動「Synth Player」，就如同隨時擁有一位技藝精湛的合成器演奏家，透過直覺式的參數調整選項，在需要時將音樂構想引導至全新方向，也可以解決許多YouTuber需要為影片製作原創配樂的需求。

而在影像處理領域，備受好評的Mac修圖軟體Pixelmator Pro終於首度登上iPad。這款App並非單純的移植，並針對觸控操作和 Apple Pencil量身打造。支援Apple Pencil的懸浮預覽與輕捏等手勢，讓修圖過程更直覺。透過硬體、軟體與Apple晶片的深度整合，解鎖如超高解析度的智慧照片放大、去色帶的壓縮雜訊移除，以及透過自動裁切提供的自動構圖建議等功能，這在行動辦公場景下更具實用價值。

Apple Creator Studio將於1月28日於App Store推出。新訂閱戶可享1個月免費試用，近期購買新Mac或iPad的用戶更可獲得3個月的免費體驗。隨著AI功能深度介入現代創作流程，Apple也挾著強大資源加入了訂閱戰局，Adobe用戶要準備跳槽了嗎？ Apple Creator Studio所包含的一系列app，為專業人員、新銳創作者、創業者、學生和教育工作者提供實現其創作願景所需的功能和能力。圖／Apple提供 透過Final Cut Pro的Transcript Search功能，使用者只需在搜尋列中輸入詞句，即可輕鬆找到完全符合或相關的音訊片段。圖／Apple提供 使用者可在iPad版Final Cut Pro中運用Montage Maker等智慧工具，以素材中最佳的視覺畫面快速展開剪輯。圖／Apple提供 Mac版Logic Pro的全新Sound Library提供數百個免版稅的loops、取樣、樂器音色、鼓組聲音等內容。圖／Apple提供 Pixelmator Pro首次登上iPad，帶來全套完整的經典功能，並針對觸控操作和Apple Pencil量身打造。圖／Apple提供 Chord ID免除繁瑣的手動轉譯步驟，讓使用者能輕鬆將任何音訊或MIDI錄音轉換為可直接使用的和弦進行。圖／Apple提供