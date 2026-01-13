馬年喝什麼？大摩、格蘭多納、到班瑞克 威士忌新春限定酒禮一次看

迎接2026馬年的奔騰氣象，百富門集團（Brown-Forman）、大摩（Dalmore）威士忌總代理尚格酒業，都推出馬年新春限定禮盒，打造兼具收藏價值與節慶意象的賀歲酒款。

雪莉桶熟成藝術聞名全球的格蘭多納（The GlenDronach），今年攜手中國近代藝術大師 徐悲鴻，以其代表性奔馬作品打造三款馬年限定禮盒——12年、15年與18年。徐悲鴻筆下奔馬奔放有力、氣勢非凡，象徵力量、自由與新生，與格蘭多納深沉、雋永的雪莉桶風格相映成趣。

來自斯佩賽（Speyside）以創新桶藝與多層次風味著稱的班瑞克（BenRiach），2026年以The Twelve 12年駿馬禮盒迎接新年。主視覺運用紅金交錯的火焰駿馬象徵勇氣、能量與新年的奔放動勢，輔以祥雲紋路象徵好運隨行，整體傳遞出現代而洗鍊的視覺語言。

傑克丹尼（Jack Daniel's）以美式潮流視覺詮釋馬年意象，推出Old No.7馬年赤奔潮流禮盒。禮盒搭配Old No.7品牌杯，更適合年輕族群調製Highball或個性調酒，是兼具節慶感與潮流實用性。

坐擁「老酒銀行」之譽、以極致工藝與珍稀橡木桶聞名的大摩，這次推出兩款馬年限定包裝典藏酒款。「大摩璀璨18年2024 EDITION——馬耀璀璨限定典藏版」，以珍稀的Matusalem Oloroso 30年老雪莉桶緩時慢釀，使酒液富有黑巧克力、柑橘熟果、黑櫻桃與溫暖香料的華麗層次。

肩負大摩歷史、象徵勇氣與榮耀的「大摩亞歷山大三世紀念款——馬到盈福限定典藏版」是全球唯一熟成於六款獨特橡木桶的單一麥芽蘇格蘭威士忌，作為行家間的賀禮，彰顯深厚心意和品味的深邃。

格蘭多納（The GlenDronach），今年攜手中國近代藝術大師徐悲鴻，以其代表性奔馬作品打造三款馬年限定禮盒——12年、15年與18年。傑克丹尼Old No.7馬年赤奔潮流禮盒，以插畫風格的赤色奔馬穿越雪原為主軸，融合街頭文化與節慶色彩，呈現年輕世代喜愛的潮流氛圍。「大摩璀璨18年2024EDITION——馬耀璀璨限定典藏版」建議售價12,000元。班瑞克12年以品牌經典的「三桶勾兌」為特色，結合雪莉桶、波本桶與波特桶熟成的酒液，調性輕盈卻富有層次。