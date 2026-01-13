馬年喝什麼？大摩、格蘭多納、到班瑞克 威士忌新春限定酒禮一次看
迎接2026馬年的奔騰氣象，百富門集團（Brown-Forman）、大摩（Dalmore）威士忌總代理尚格酒業，都推出馬年新春限定禮盒，打造兼具收藏價值與節慶意象的賀歲酒款。
雪莉桶熟成藝術聞名全球的格蘭多納（The GlenDronach），今年攜手中國近代藝術大師 徐悲鴻，以其代表性奔馬作品打造三款馬年限定禮盒——12年、15年與18年。徐悲鴻筆下奔馬奔放有力、氣勢非凡，象徵力量、自由與新生，與格蘭多納深沉、雋永的雪莉桶風格相映成趣。
來自斯佩賽（Speyside）以創新桶藝與多層次風味著稱的班瑞克（BenRiach），2026年以The Twelve 12年駿馬禮盒迎接新年。主視覺運用紅金交錯的火焰駿馬象徵勇氣、能量與新年的奔放動勢，輔以祥雲紋路象徵好運隨行，整體傳遞出現代而洗鍊的視覺語言。
傑克丹尼（Jack Daniel's）以美式潮流視覺詮釋馬年意象，推出Old No.7馬年赤奔潮流禮盒。禮盒搭配Old No.7品牌杯，更適合年輕族群調製Highball或個性調酒，是兼具節慶感與潮流實用性。
坐擁「老酒銀行」之譽、以極致工藝與珍稀橡木桶聞名的大摩，這次推出兩款馬年限定包裝典藏酒款。「大摩璀璨18年2024 EDITION——馬耀璀璨限定典藏版」，以珍稀的Matusalem Oloroso 30年老雪莉桶緩時慢釀，使酒液富有黑巧克力、柑橘熟果、黑櫻桃與溫暖香料的華麗層次。
肩負大摩歷史、象徵勇氣與榮耀的「大摩亞歷山大三世紀念款——馬到盈福限定典藏版」是全球唯一熟成於六款獨特橡木桶的單一麥芽蘇格蘭威士忌，作為行家間的賀禮，彰顯深厚心意和品味的深邃。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言