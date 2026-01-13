成田機場側風影響 台灣虎航航班轉降仙台

受日本成田機場側風影響，台灣虎航今天高雄往東京航班轉降日本仙台，並提供補助協助旅客抵達東京。

日本東京成田機場今天刮起強風，導致不少航班無法順利降落。

台灣虎航表示，受成田機場側風影響，今天自高雄出發至東京成田的IT280航班轉降至日本仙台機場，後續藉提供陸路交通補助協助旅客抵達東京，也造成IT281延後起飛。

對於天候因素引起旅客不便，台灣虎航表示，致上誠摯歉意，也感謝旅客理解。

至於其他國籍航空，目前則未有航班受到影響。