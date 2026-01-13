快訊

台大拆陳奇祿故居 遭護樹團體指控「會勘前砍樹」…校方澄清說明

嚴爵當爸了！女兒名字曝光 親曬抱寶寶影片：歡迎來到新的世界

台中健身房正妹手機放桌上...與男友恩愛片意外洩漏 涉案男賠償獲緩刑

成田機場側風影響 台灣虎航航班轉降仙台

中央社／ 台北13日電
台灣虎航，示意圖非當事班機。聯合報記者黃仲明／攝影
台灣虎航，示意圖非當事班機。聯合報記者黃仲明／攝影

日本成田機場側風影響，台灣虎航今天高雄往東京航班轉降日本仙台，並提供補助協助旅客抵達東京。

日本東京成田機場今天刮起強風，導致不少航班無法順利降落。

台灣虎航表示，受成田機場側風影響，今天自高雄出發至東京成田的IT280航班轉降至日本仙台機場，後續藉提供陸路交通補助協助旅客抵達東京，也造成IT281延後起飛。

對於天候因素引起旅客不便，台灣虎航表示，致上誠摯歉意，也感謝旅客理解。

至於其他國籍航空，目前則未有航班受到影響。

成田機場 台灣虎航 東京 航班 日本

延伸閱讀

不僅賣日本天后生前裸照 唱片公司加碼兜售原味內衣褲「有錢賺太好了」

日本演歌天后死後被賣裸照！公司竟再放話：還有原味內衣

日本善通寺市長訪板橋 贈「善通寺五重塔」燈箱參展新北燈會

高市早苗、李在明會談 日學者：意義在於穿梭外交常態化

相關新聞

許光漢秀RIMOWA新款 柔霧藍x鋁鎂合金風格出行

自1898年創立至今，RIMOWA成為全球旅人可靠的出行夥伴。為迎接農曆馬年到來，以移動節奏所展現的無拘自由感為靈感，推...

點餃子、來漢堡？日本「會上錯菜餐廳」超暖 建立失智患者友善社會

內政部日前揭露最新統計數據，確認台灣已正式跨越定義上的「超高齡社會」門檻，而隨之而來的失智症問題也日益嚴峻。數據顯示，全...

有「阿烏拉紙杯」！拉亞漢堡×葬送的芙莉蓮「6款聯名包材」限量上市

繼攜手七龍珠、黑白大廚愛德華·李、不二家PEKO後，「拉亞漢堡」自1月13日起，將聯名人氣動漫「葬送的芙莉蓮」，共同展開...

王偉忠60＋風格不設限！PORTER INTERNATIONAL首度聯名GERARD

PORTER INTERNATIONAL首次攜手佛羅倫斯品牌GERARD推出日常工裝服飾與包款，這次聯名特別邀請王偉忠拍...

壽司郎×魔物獵人「3款聯名餐、7款週邊」帶回家！還有6間主題店登場

全台的獵人們準備好了嗎？「壽司郎」攜手「Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野）」，自1月16日起推出...

薄底鞋熱潮再延續！PUMA攜手KIRE秀出SPEEDCAT奢絨新貌

PUMA宣布邀請創作歌手KIRE擔任全新品牌形象大使，並以「LET’S PARTY」為主題，正式揭開2026年派對序幕。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。