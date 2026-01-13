成田機場側風影響 台灣虎航航班轉降仙台
受日本成田機場側風影響，台灣虎航今天高雄往東京航班轉降日本仙台，並提供補助協助旅客抵達東京。
日本東京成田機場今天刮起強風，導致不少航班無法順利降落。
台灣虎航表示，受成田機場側風影響，今天自高雄出發至東京成田的IT280航班轉降至日本仙台機場，後續藉提供陸路交通補助協助旅客抵達東京，也造成IT281延後起飛。
對於天候因素引起旅客不便，台灣虎航表示，致上誠摯歉意，也感謝旅客理解。
至於其他國籍航空，目前則未有航班受到影響。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言