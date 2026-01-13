有「阿烏拉紙杯」！拉亞漢堡×葬送的芙莉蓮「6款聯名包材」限量上市

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拉亞漢堡將聯名人氣動漫「葬送的芙莉蓮」，推出限量聯名包材。圖／拉亞漢堡提供
拉亞漢堡將聯名人氣動漫「葬送的芙莉蓮」，推出限量聯名包材。圖／拉亞漢堡提供

繼攜手七龍珠、黑白大廚愛德華．李、不二家PEKO後，「拉亞漢堡」自1月13日起，將聯名人氣動漫「葬送的芙莉蓮」，共同展開限定的冒險者朝聖之旅，推出6款限量包材，並於指定門市打造專屬小型打卡裝置，讓粉絲們拍照打卡。

「葬送的芙莉蓮」動畫播出後，就獲得高收視與討論度，動畫第二季也預計於1月16日正式上線。此次合作中，拉亞漢堡將推出6款限量授權包材，包括漢堡袋、漢堡盒、點心袋、蛋餅袋，以及2款飲品杯，皆經過官方授權設計，呈現全圖案不同的視覺盛宴，其中包括芙利蓮的經典畫面，還有人氣角色阿烏拉同步登場。

除了限量包材，拉亞漢堡特別將全台門市化為魔法使與勇者相遇的驛站，另於「永和安樂門市」限時設置「葬送的芙莉蓮」專屬小型打卡裝置。除了角色人形立牌，還可看到費倫、欣梅爾、修塔爾克、海塔、艾冉等角色，適合粉絲朝聖拍照。

