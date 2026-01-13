快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

聽新聞
0:00 / 0:00

王偉忠60＋風格不設限！PORTER INTERNATIONAL首度聯名GERARD

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
PORTER INTERNATIONAL首次攜手佛羅倫斯品牌GERARD推出聯名系列，由王偉忠詮釋年齡不設限的風格精神。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL首次攜手佛羅倫斯品牌GERARD推出聯名系列，由王偉忠詮釋年齡不設限的風格精神。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL首次攜手佛羅倫斯品牌GERARD推出日常工裝服飾與包款，這次聯名特別邀請王偉忠拍攝形象照，透過鏡頭詮釋雙品牌的核心精神「人生不過期，品味不設限」，傳遞年齡不設限，都應保持對世界的好奇與對風格的自我堅持。

PORTER INTERNATIONAL與GERARD展開跨國聯名，全系列服飾為義大利製造，承襲GERARD擅長的義式剪裁與染色工藝，透過自然染製處理，呈現柔和色調與局部深淺層次，營造復古洗鍊風格，並結合PORTER INTERNATIONAL的機能性，讓工裝自然融入日常。

橫跨電視節目製作、舞台劇到Podcast的王偉忠，進入60＋階段更重視貼近真實狀態。隨著節奏放慢，不再刻意強調外在輪廓，而是回歸身體與心境的自然感受，留下需要的細節與熟悉性，對舒適與自在的追求，也呼應這次聯名系列設計：低調耐看布料與義大利製作細節，輕鬆中保有風格，簡約中展現個性，隨心情與場景轉換。

這次聯名的服裝與包款，在剪裁、色彩與材質上兼具靈活與舒適性，工作、移動或旅行都適用且耐穿。王偉忠談到「對我來說，值得長期使用的設計，是能在實用與趣味之間找到平衡」。

王偉忠穿GERARD聯名丹寧藍x白色無袖背心12,500元，海軍藍聯名多口袋工裝褲11,500元、白色短T恤3,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
王偉忠穿GERARD聯名丹寧藍x白色無袖背心12,500元，海軍藍聯名多口袋工裝褲11,500元、白色短T恤3,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
王偉忠穿GERARD聯名外套16,500元，搭配白色短T恤3,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
王偉忠穿GERARD聯名外套16,500元，搭配白色短T恤3,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
王偉忠穿GERARD聯名紅色圓領上衣6,850元，搭配軍綠經典工裝褲9,900元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
王偉忠穿GERARD聯名紅色圓領上衣6,850元，搭配軍綠經典工裝褲9,900元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
AIR EDITION斜背包，首次採用安全氣囊布料，共推出三種袋型，5,150～5,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
AIR EDITION斜背包，首次採用安全氣囊布料，共推出三種袋型，5,150～5,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
購買任一PORTER INTERNATIONAL × GERARD聯名商品，390元～590元可加購聯名托特包，數量有限，售完為止。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
購買任一PORTER INTERNATIONAL × GERARD聯名商品，390元～590元可加購聯名托特包，數量有限，售完為止。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

義大利 設計 品牌 服裝

延伸閱讀

直擊／王偉忠悼念老蕭岳父林光寧！不捨道別：他是有快樂靈魂的人

獨／澎恰恰負債、石頭家族超慘現況曝光！只有他做對1事收入百萬

影／「寶島一村」首度回嘉市戶外登場 王偉忠一句「再見」全場淚崩

獨／父橫紋肌溶解倒臥浴室今嚴重失智 洪都拉斯嘆「他完全不記得我了」

相關新聞

RAV4大改款 和泰車看好今年車市：年銷售目標3萬台

汽車龍頭和泰車發表TOYOTAS RAV4大改款，年銷售目標3萬台，和泰車總經理蘇純興表示，目前接單已經超過5000張，...

星巴克品牌「夾娃娃機」驚喜登場！獲取方法一次看

為年節團圓樂趣添一筆，星巴克品牌的「夾娃娃機」可愛登場！以咖啡豆、咖啡杯與可頌等經典咖啡廳元素，化身為可愛的夾娃娃，在夾...

王偉忠60＋風格不設限！PORTER INTERNATIONAL首度聯名GERARD

PORTER INTERNATIONAL首次攜手佛羅倫斯品牌GERARD推出日常工裝服飾與包款，這次聯名特別邀請王偉忠拍...

許光漢秀RIMOWA新款 柔霧藍x鋁鎂合金風格出行

自1898年創立至今，RIMOWA成為全球旅人可靠的出行夥伴。為迎接農曆馬年到來，以移動節奏所展現的無拘自由感為靈感，推...

壽司郎×魔物獵人「3款聯名餐、7款週邊」帶回家！還有6間主題店登場

全台的獵人們準備好了嗎？「壽司郎」攜手「Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野）」，自1月16日起推出...

薄底鞋熱潮再延續！PUMA攜手KIRE秀出SPEEDCAT奢絨新貌

PUMA宣布邀請創作歌手KIRE擔任全新品牌形象大使，並以「LET’S PARTY」為主題，正式揭開2026年派對序幕。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。