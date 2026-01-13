聽新聞
王偉忠60＋風格不設限！PORTER INTERNATIONAL首度聯名GERARD
PORTER INTERNATIONAL首次攜手佛羅倫斯品牌GERARD推出日常工裝服飾與包款，這次聯名特別邀請王偉忠拍攝形象照，透過鏡頭詮釋雙品牌的核心精神「人生不過期，品味不設限」，傳遞年齡不設限，都應保持對世界的好奇與對風格的自我堅持。
PORTER INTERNATIONAL與GERARD展開跨國聯名，全系列服飾為義大利製造，承襲GERARD擅長的義式剪裁與染色工藝，透過自然染製處理，呈現柔和色調與局部深淺層次，營造復古洗鍊風格，並結合PORTER INTERNATIONAL的機能性，讓工裝自然融入日常。
橫跨電視節目製作、舞台劇到Podcast的王偉忠，進入60＋階段更重視貼近真實狀態。隨著節奏放慢，不再刻意強調外在輪廓，而是回歸身體與心境的自然感受，留下需要的細節與熟悉性，對舒適與自在的追求，也呼應這次聯名系列設計：低調耐看布料與義大利製作細節，輕鬆中保有風格，簡約中展現個性，隨心情與場景轉換。
這次聯名的服裝與包款，在剪裁、色彩與材質上兼具靈活與舒適性，工作、移動或旅行都適用且耐穿。王偉忠談到「對我來說，值得長期使用的設計，是能在實用與趣味之間找到平衡」。
