快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

許光漢秀RIMOWA新款 柔霧藍x鋁鎂合金風格出行

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
許光漢與Never Still系列大型皮革翻蓋後背包。圖／RIMOWA提供
許光漢與Never Still系列大型皮革翻蓋後背包。圖／RIMOWA提供

自1898年創立至今，RIMOWA成為全球旅人可靠的出行夥伴。為迎接農曆年到來，以移動節奏所展現的無拘自由感為靈感，推出名為「Enjoy the Ride」的形象影片，並邀請RIMOWA品牌摯友許光漢擔綱主演。

形象影片靈感源自傳統戲曲中的「堂馬」，一種透過肢體動作模擬策馬奔馳的表演技法。形象影片由導演張穆涵執導，許光漢主演，並攜手京劇表演藝術家、梅花獎得主耿巧雲共同演出。影片中，許光漢在觀賞堂馬演出時，意外展開一段城市旅程。

而與許光漢隨行的是RIMOWA最新Original系列Twist Powder Blue柔霧藍行李箱。柔和的藍色調，象徵期許新的一年帶來的平靜與嶄新。Original系列Twist行李箱以德式工藝為核心，透過同色系皮革包覆提把與TSA認證鎖，呼應標誌性鋁鎂合金外觀的配色細節，形塑出細緻的設計語彙。

在一系列的形象視覺中，許光漢也與RIMOWA多款全新商品同框亮相，包括Never Still系列大型皮革翻蓋後背包、Essential系列全新色調Clay灰礫色與Terracotta赤陶色行李箱，以及全新Powder Blue柔霧藍色調單品，繼續陪伴全球的旅者們，迎接嶄新的一年。

許光漢與RIMOWA最新Original系列Twist Powder Blue柔霧藍行李箱。圖／RIMOWA提供
許光漢與RIMOWA最新Original系列Twist Powder Blue柔霧藍行李箱。圖／RIMOWA提供
許光漢與RIMOWA最新Original系列Twist Powder Blue柔霧藍行李箱。圖／RIMOWA提供
許光漢與RIMOWA最新Original系列Twist Powder Blue柔霧藍行李箱。圖／RIMOWA提供
許光漢與Essential系列全新色調Terracotta赤陶色行李箱。圖／RIMOWA提供
許光漢與Essential系列全新色調Terracotta赤陶色行李箱。圖／RIMOWA提供

許光漢 品牌 行李箱 藝術家 表演藝術

延伸閱讀

蔡依林金唱片「休息室門口寫這樣」韓翻中後笑了！　對比作息時間正確無誤

金唱片後台最猛驚喜流出！蔡依林、小S、許光漢同框照埋下一步玄機？

CORTIS旋風還在燒！趙雨凡揪安乾鎬集郵許光漢、邊佑錫

金唱片／不只撒嬌舞！許光漢帥炸大巨蛋「秀流利韓文」

相關新聞

RAV4大改款 和泰車看好今年車市：年銷售目標3萬台

汽車龍頭和泰車發表TOYOTAS RAV4大改款，年銷售目標3萬台，和泰車總經理蘇純興表示，目前接單已經超過5000張，...

星巴克品牌「夾娃娃機」驚喜登場！獲取方法一次看

為年節團圓樂趣添一筆，星巴克品牌的「夾娃娃機」可愛登場！以咖啡豆、咖啡杯與可頌等經典咖啡廳元素，化身為可愛的夾娃娃，在夾...

王偉忠60＋風格不設限！PORTER INTERNATIONAL首度聯名GERARD

PORTER INTERNATIONAL首次攜手佛羅倫斯品牌GERARD推出日常工裝服飾與包款，這次聯名特別邀請王偉忠拍...

許光漢秀RIMOWA新款 柔霧藍x鋁鎂合金風格出行

自1898年創立至今，RIMOWA成為全球旅人可靠的出行夥伴。為迎接農曆馬年到來，以移動節奏所展現的無拘自由感為靈感，推...

壽司郎×魔物獵人「3款聯名餐、7款週邊」帶回家！還有6間主題店登場

全台的獵人們準備好了嗎？「壽司郎」攜手「Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野）」，自1月16日起推出...

薄底鞋熱潮再延續！PUMA攜手KIRE秀出SPEEDCAT奢絨新貌

PUMA宣布邀請創作歌手KIRE擔任全新品牌形象大使，並以「LET’S PARTY」為主題，正式揭開2026年派對序幕。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。