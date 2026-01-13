許光漢秀RIMOWA新款 柔霧藍x鋁鎂合金風格出行
自1898年創立至今，RIMOWA成為全球旅人可靠的出行夥伴。為迎接農曆馬年到來，以移動節奏所展現的無拘自由感為靈感，推出名為「Enjoy the Ride」的形象影片，並邀請RIMOWA品牌摯友許光漢擔綱主演。
形象影片靈感源自傳統戲曲中的「堂馬」，一種透過肢體動作模擬策馬奔馳的表演技法。形象影片由導演張穆涵執導，許光漢主演，並攜手京劇表演藝術家、梅花獎得主耿巧雲共同演出。影片中，許光漢在觀賞堂馬演出時，意外展開一段城市旅程。
而與許光漢隨行的是RIMOWA最新Original系列Twist Powder Blue柔霧藍行李箱。柔和的藍色調，象徵期許新的一年帶來的平靜與嶄新。Original系列Twist行李箱以德式工藝為核心，透過同色系皮革包覆提把與TSA認證鎖，呼應標誌性鋁鎂合金外觀的配色細節，形塑出細緻的設計語彙。
在一系列的形象視覺中，許光漢也與RIMOWA多款全新商品同框亮相，包括Never Still系列大型皮革翻蓋後背包、Essential系列全新色調Clay灰礫色與Terracotta赤陶色行李箱，以及全新Powder Blue柔霧藍色調單品，繼續陪伴全球的旅者們，迎接嶄新的一年。
