微風新春福袋首度連抽兩車！大年初一開賣、千元就能抽

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

微風2026年新春福袋熱鬧登場，千元就能抽，限量推出588份，取其諧音「我發發」，寓意吉利發財。每袋售價1,000元，內容總價值皆超過$3,000元，將於2月17日（二）大年初一上午9點30分，在微風廣場1F維多利亞廣場正式開賣。

凡完成購買福袋之顧客，依現場工作人員指示，持「紙本發票及入場號碼牌」即可於當日上午10:30至13:00前往微風廣場9F Breeze MEGA Studio D廳，參與幸運號碼抽選，並依號碼兌領對應福袋，就有機會將SUZUKI越野車、宮古島機加酒套組、日立家電、Samsung75吋電視及手機等豪華好禮帶回家。

今年微風福袋首度「連抽兩輛車」，最大獎為市價84.9萬元的2025年SUZUKI JIMNY 1.5 GLX越野車。貳獎則為市價73萬元的SUZUKI SWIFT 1.2 GLX。

除了頭獎與貳獎的兩輛汽車外，今年福袋的獎品內容同樣精彩豐富，包含價值約30萬元的直飛宮古島機加酒雙人旅遊套組、Samsung 75吋電視、Hitachi六門琉璃冰箱，以及微波爐、掃地機器人等品牌豐富好禮，陪伴消費者在2026年煥然一新，迎接嶄新的生活篇章。此外，位於基隆的微風東岸也特別準備100份限定福袋回饋在地居民，最大獎為價值79,900元的Hitachi日本製滾筒洗脫烘洗衣機，讓民眾即使在冬天也能享有溫暖乾爽的衣物穿著體驗；另有5台單價上萬元的掃地機器人，以及Samsung智慧型手機、智慧型手錶、平板電腦等高級3C產品，獎項內容豐富，讓每個人都能滿載而歸。

迎接新年到來，微風新春檔期自1月29日（四）至2月25日（三）熱鬧展開，推出滿萬送萬點、滿千送千點的會員點數回饋，以及多項賀歲滿額好禮。今年更特別攜手「台南正統鹿耳門聖母廟」，聯名推出獨家設計的限量透明御守。此外，也與Podcast節目《設計師的仙界傳說》合作推出「金駿獻瑞」紅包袋，活動期間憑當日當館不限金額發票即可兌換，每份內含3枚印有不同神明形象的紅包袋，數量有限，送完為止。

今年同時迎來微風集團25週年，微風信義強勢改裝B1樓層，引進加拿大品牌Roots、戶外運動品牌The North Face、日本流行鞋靴店ABC-MART，以及台中名店水母吃乳酪等人氣品牌。

微風集團 福袋 智慧型手機

