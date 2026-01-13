好市多美食區季節性新品登場 黑芝麻糊小湯圓開賣售價69元
好市多推出冬季暖身新品。美式賣場好市多近日在熟食美食區首度推出季節限定新品「黑芝麻糊小湯圓」，主打香濃黑芝麻糊搭配Q彈小湯圓，每杯售價69元，自1月12日起於全台各分店開賣，成為冬季限定暖胃甜品新選擇，也引發會員討論關注。
好市多表示，賣場會依照不同季節與氣候變化，推出適合當下需求的季節性商品，冬季氣溫偏低，特別規劃暖身甜品，邀請會員在天冷時節到賣場嚐鮮。此次推出的黑芝麻糊小湯圓，為好市多美食區首度導入相關品項，屬於季節限定商品。
從實際商品內容來看，黑芝麻糊口感濃郁滑順、甜度適中，搭配小顆湯圓增添咀嚼層次，整體風味偏向傳統中式甜湯，適合冬季享用。黑芝麻本身富含鈣質與膳食纖維，也讓這款甜品兼具暖胃與營養訴求。
新品上架後，也迅速在社群平台引發討論，不少會員分享實際品嚐心得，形容芝麻糊香氣濃厚、口感溫潤，是冬天逛賣場時的加分選項。有會員直言「天冷來一杯很剛好」，也有人表示會專程再訪回購。
近年來，好市多熟食與美食區新品不定期推出，從鹹食、甜點到飲品，皆以高CP值與份量感作為特色，常成為會員進場消費的附加誘因。此次黑芝麻糊小湯圓以69元定價切入，延續好市多美食區平價策略，也替冬季商品線增添暖身選項。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言