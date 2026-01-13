好市多美食區季節性新品登場 黑芝麻糊小湯圓開賣售價69元

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美式賣場好市多近日在熟食美食區首度推出季節限定新品「黑芝麻糊小湯圓」，主打香濃黑芝麻糊搭配Q彈小湯圓，每杯售價69元。讀者／提供
美式賣場好市多近日在熟食美食區首度推出季節限定新品「黑芝麻糊小湯圓」，主打香濃黑芝麻糊搭配Q彈小湯圓，每杯售價69元。讀者／提供

好市多推出冬季暖身新品。美式賣場好市多近日在熟食美食區首度推出季節限定新品「黑芝麻糊小湯圓」，主打香濃黑芝麻糊搭配Q彈小湯圓，每杯售價69元，自1月12日起於全台各分店開賣，成為冬季限定暖胃甜品新選擇，也引發會員討論關注。

好市多表示，賣場會依照不同季節與氣候變化，推出適合當下需求的季節性商品，冬季氣溫偏低，特別規劃暖身甜品，邀請會員在天冷時節到賣場嚐鮮。此次推出的黑芝麻糊小湯圓，為好市多美食區首度導入相關品項，屬於季節限定商品。

從實際商品內容來看，黑芝麻糊口感濃郁滑順、甜度適中，搭配小顆湯圓增添咀嚼層次，整體風味偏向傳統中式甜湯，適合冬季享用。黑芝麻本身富含鈣質與膳食纖維，也讓這款甜品兼具暖胃與營養訴求。

新品上架後，也迅速在社群平台引發討論，不少會員分享實際品嚐心得，形容芝麻糊香氣濃厚、口感溫潤，是冬天逛賣場時的加分選項。有會員直言「天冷來一杯很剛好」，也有人表示會專程再訪回購。

近年來，好市多熟食與美食區新品不定期推出，從鹹食、甜點到飲品，皆以高CP值與份量感作為特色，常成為會員進場消費的附加誘因。此次黑芝麻糊小湯圓以69元定價切入，延續好市多美食區平價策略，也替冬季商品線增添暖身選項。

