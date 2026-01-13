薄底鞋熱潮再延續！PUMA攜手KIRE秀出SPEEDCAT奢絨新貌

PUMA宣布邀請創作歌手KIRE擔任全新品牌形象大使，並以「LET’S PARTY」為主題，正式揭開2026年派對序幕。KIRE憑藉混血外型、結實體態，以及大膽鮮明的穿衣風格備受關注，過去亦以風格鮮明、情緒張力強烈的MV演繹，獲得「燎慾系創作歌手」稱號，展現獨樹一格的個人魅力。

此次合作，KIRE率先著用全新SPEEDCAT CORDUROY奢絨灰，以自信姿態詮釋屬於他的存在感，為PUMA注入嶄新能量。

回顧2025年話題鞋款，薄底鞋風潮持續延燒，其中PUMA的SPEEDCAT絕對佔有一席之地。源自賽車文化的經典輪廓，以俐落流線與高度辨識度深受喜愛。邁向2026年，PUMA延續SPEEDCAT的高人氣與討論度，推出CORDUROY系列，帶來「奢絨灰」與「奢絨紅」兩款全新配色，在復古薄底鞋型之上，結合燈芯絨與麂皮異材質拼接，堆疊豐富層次。

作為全新品牌形象大使，KIRE選擇SPEEDCAT CORDUROY奢絨灰搭配可可棕立領風衣外套與長風褲，內搭簡約白色短T，在俐落線條與隨性態度之間取得平衡，展現專屬於他的時尚語彙。KIRE著用款將於1月15日正式上市。 PUMA宣布創作歌手KIRE擔任全新品牌形象大使。圖／PUMA提供 KIRE穿著FUTURE ARCHIVE KING立領外套3,980、FUTURE ARCHIVE長風褲2,380元、FUTURE ARCHIVE短袖T恤980元、SPEEDCAT CORDUROY奢絨灰3,980元。圖／PUMA提供 SPEEDCAT CORDUROY奢絨灰、奢絨紅，各3,980元。圖／PUMA提供 SPEEDCAT CORDUROY奢絨灰，3,980元。圖／PUMA提供