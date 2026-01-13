快訊

壽司郎×魔物獵人「3款聯名餐、7款週邊」帶回家！還有6間主題店登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎×Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野），限時推出一系列活動與週邊。圖／壽司郎提供
壽司郎×Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野），限時推出一系列活動與週邊。圖／壽司郎提供

全台的獵人們準備好了嗎？「壽司郎」攜手「Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野）」，自1月16日起推出「壽司郎狩獵祭」，包括有「灼熱鎖刃龍翼甲」、「MHWilds帶骨香腸」、「MHWilds增益食物」等特色料理，還有「行獵便當袋」、「獵盤2入組」等週邊同步登場，另有「百盤狩獵令」集點活動，讓獵人們把「全熟肉面紙套」、「絨毛爆彈桶」帶回家。

此次聯名菜單以「封面魔物」與「獵人補給」為靈感設計。1月16日首推「灼熱鎖刃龍翼甲」、「MHWilds帶骨香腸」、「MHWilds增益食物」3款特色料理，每份70～90元，隨餐皆隨機附贈印有魔物圖案的限量插卡。2月6日起另推出「盲袋藥水飲料組」，採熱飲、冷飲、元氣飲料等3款能量飲料瓶設計，完整還原遊戲中的圖示，每組200元，全台限量20,000組。

1月16日起，凡於壽司郎消費滿額500元，即可以200元加購「行獵便當袋」，將遊戲經典道具圖示融入設計，全台限量20,000個；加價250元，即可加購「獵盤2入組」，印有魔物圖紋的食器套組，象徵獵人榮譽之盤，限量20,000組。

1月23日起，單筆消費滿600元即可獲得「魔物剪影便利貼」1份；2月9日起，單筆消費滿1,000元即可獲得「開運狩獵籤」一張，款式共10款，分為小吉、中吉、大吉、大狩運及特上幸運，皆隨機贈送。若抽中「特上幸運」者，可立即兌換「500元折價券」1張，數量有限，送完為止。

此外，壽司郎並推出「百盤狩獵令」，凡於活動期間至店內用餐，每20盤可得1點、40盤可得2點，依此類推。集滿1點有機會抽中「全熟肉面紙套」、集滿5點有機會抽中「絨毛爆彈桶」。另外公會任務板將於每週一上午10:00在官方粉絲頁公布「緊急任務」，完成指定條件即可獲得抽獎報酬機會。

為重現Monster Hunter Wilds的壯闊世界觀，活動期間包括民權建國店、南港CITYLINK店、桃園國際路店、台中福科路店、台南永康店、高雄中正店等6間分店，也將化身「大集會所」主題限定店，讓粉絲置身於狩獵世界中。

凡於活動期間至店內用餐，每20盤可得1點、40盤可得2點。集滿1點有機會抽中「全熟肉面紙套」。圖／壽司郎提供
凡於活動期間至店內用餐，每20盤可得1點、40盤可得2點。集滿1點有機會抽中「全熟肉面紙套」。圖／壽司郎提供
凡於活動期間至店內用餐，每20盤可得1點、40盤可得2點。集滿5點有機會抽中「絨毛爆彈桶」。圖／壽司郎提供
凡於活動期間至店內用餐，每20盤可得1點、40盤可得2點。集滿5點有機會抽中「絨毛爆彈桶」。圖／壽司郎提供
「灼熱鎖刃龍翼甲」每份80元，贈鎖刃龍插卡1張。圖／壽司郎提供
「灼熱鎖刃龍翼甲」每份80元，贈鎖刃龍插卡1張。圖／壽司郎提供
單筆消費滿1,000元即可獲得「開運狩獵籤」1張。圖／壽司郎提供
單筆消費滿1,000元即可獲得「開運狩獵籤」1張。圖／壽司郎提供
MHWilds 帶骨香腸，每份90元，贈魔物插卡1張。圖／壽司郎提供
MHWilds 帶骨香腸，每份90元，贈魔物插卡1張。圖／壽司郎提供
MHWilds 增益食物，每份70元，贈魔物插卡1張。圖／壽司郎提供
MHWilds 增益食物，每份70元，贈魔物插卡1張。圖／壽司郎提供
內用消費滿額500元，即可以280元加購「獵盤2入組」1組。圖／壽司郎提供
內用消費滿額500元，即可以280元加購「獵盤2入組」1組。圖／壽司郎提供
內用消費滿額500元，即可以250元加購「行獵便當袋」1個。圖／壽司郎提供
內用消費滿額500元，即可以250元加購「行獵便當袋」1個。圖／壽司郎提供
內用點購可口可樂、雪碧或可爾必思，即可以優惠組合價200元將「盲袋藥水壺」帶回家，全台限量20,000組。圖／壽司郎提供
內用點購可口可樂、雪碧或可爾必思，即可以優惠組合價200元將「盲袋藥水壺」帶回家，全台限量20,000組。圖／壽司郎提供
單筆消費滿600元即可獲得「魔物剪影便利貼」1份。圖／壽司郎提供
單筆消費滿600元即可獲得「魔物剪影便利貼」1份。圖／壽司郎提供

壽司郎 飲料 料理 便當

