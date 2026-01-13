上市囉！Jonathan Anderson揭開Dior新時代 蝴蝶結和幸運草優雅又俏皮
Dior 2026春夏系列是新任創意總監Jonathan Anderson全面執掌品牌男女後的首個系列。透過重釋與重構的手法，他將品牌深厚的歷史語彙解構後重新編碼，融合18世紀的貴族的古典風格與當代學院風元素。品牌經典的高辨識度符碼，如蝴蝶結、幸運圖騰、以及品牌歷史資料中曾經出現過的標誌都成為本季的重點。男女裝的性別界限也被打破，正式的燕尾服、Bar Jacket與自在的丹寧、針織單品，都在他的重新詮釋下展現出一種解放且自由的風格態度。
在本季的女裝細節中，蝴蝶結成為貫穿系列最經典的視覺符碼之一。Anderson將此充滿洛可可風情的元素大量運用於服飾與配件，例如大秀開場造型就是巨大的蝴蝶結。全新的包款Dior Bow，直接將蝴蝶結形狀融入包型，連金屬鍊帶的鏈結中也暗藏小型蝴蝶結；經典的Lady Dior包包吊飾和小皮件上，都裝飾了小巧端莊的立體蝴蝶結；丹寧洋裝、外套的精緻鈕扣、甚至經典的J'adior高跟鞋，每件單品的細節都妝點了各種不同形式、大小的蝴蝶結，將迪奧先生熱愛的18世紀優雅與現代設計完美結合。
源自於迪奧先生對星座、命理的熱烈信仰，幸運符碼一直是品牌的重要靈感泉源。來自愛爾蘭的Anderson巧妙將幸運草圖騰融入設計，以刺繡的形式出現在男裝襯衫的領口、女士洋裝的印花、外套、甚至包款和最新的Saltwind休閒鞋上。除了幸運草，系列的服飾與配件亦可見到鈴蘭花、小雛菊等精緻可愛的刺繡，呼應迪奧先生對花卉的熱愛。
Anderson更巧玩文字遊戲，把Dior Book Tote托特包變成真正的「書」包：Book Tote的外觀換上了波特萊爾《惡之華》、莎岡《日安憂鬱》、以及英國文學名作《德古拉》書封。同系列的趣味設計也延伸出對應的男女裝T恤、連帽衫。Book Tote也推出一系列全新演繹橢圓形logo徽章的設計，其設計靈感源自迪奧先生當年在蒙田大道總店裡用來迎接客人的路易十六風格椅背（Medallion Chair）。Anderson將這款象徵貴族與款待精神的符號，重新運用在包款、鞋履以及女裝服飾上，致敬迪奧殿堂最初的優雅空間。
Anderson接手品牌後推出的首個男性休閒鞋履Dior Roadie和Saltwind，鞋底都裝飾了品牌經典的藤格紋（Cannage）。全新Dior Jett系列包款，包身上設計更加圓潤，並將原本的扣環改良成便利的磁吸款，包蓋靠近時就能自動吸附；除了經典的藍色、黑色等Dior ObliqueI刺繡緹花也推出有別以往的全新棕色設計。
