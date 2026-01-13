快訊

星巴克品牌「夾娃娃機」驚喜登場！獲取方法一次看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克品牌「夾娃娃機」驚喜登場。圖/摘自星巴克粉絲頁
為年節團圓樂趣添一筆，星巴克品牌的「夾娃娃機」可愛登場！以咖啡豆、咖啡杯與可頌等經典咖啡廳元素，化身為可愛的夾娃娃，在夾取瞬間，將咖啡時光延伸為充滿期待的趣味體驗。

這款可愛有趣的品牌夾娃娃機要如何獲得？第一種方式，可以飲料加購。1/14（三）起，以原價購買兩杯大杯（含）以上全品項飲料，即可以2,680元加購價獲得品牌夾娃娃機乙台。第二種方式是以星禮程星星兌換，可以800星或是400星加價1,500元。活動詳情依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/nlM4K8

