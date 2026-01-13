RAV4大改款 和泰車看好今年車市：年銷售目標3萬台

汽車龍頭和泰車發表TOYOTAS RAV4大改款，年銷售目標3萬台，和泰車總經理蘇純興表示，目前接單已經超過5000張，1月接單可望破萬，有機會挑戰過去RAV4最高3.1萬的年銷量，更預估今年車市在「5+5」政策的加持下，會比去年更好。

蘇純興表示，RAV4改款後的價格比先前預估的更好，外型也更漂亮，只要日本原廠給的車量足夠，銷售超標應該沒問題，同時現在才訂車的話，等待時間應該會在3個月以上。

去年全年汽車銷量在41.4萬台，對於今年車市，蘇純興認為，有政策的利多，各家車廠應該表現都會不錯。但去年電動車銷售出現衰退，是否代表電動車退燒，蘇純興說，充電仍然是個痛點，因此油電車還是主流。

蘇純興表示，去年TOYOTA包含油電車的電動化車輛銷售占比38%、LEXUS占56%，反映油電車還是比較受到消費者歡迎，但各大車廠都還在推電動車，市場仍會成長，但不會向過去一樣倍數增長。

而台美關稅盤談判進入尾聲，對於是否會進口美規車，蘇純興則說，還是要看關稅結果、非關稅障礙是否有鬆綁等因素，否則美國生產的成本還是相對較高，仍會以日本進口為主。