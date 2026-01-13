SEVENTEEN 萌翻變身藍色小精靈！7-ELEVEN 限定獨家商品開賣

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
SEVENTEEN萌翻變身藍色小精靈！7-ELEVEN限定獨家商品開賣。7-ELEVEN／提供
克拉們準備好收藏本命的限定貼紙了嗎！人氣韓團SEVENTEEN與藍色小精靈（The Smurfs）驚喜聯手展開跨界合作，13位成員變身成藍色小精靈角色，將經典元素融入每個成員設計成對應的Smurf 風格角色，展開超萌又超有能量的跨界合作。

7-ELEVEN持續掌握偶像經濟，1月21日將首度推出全台獨家限定的「SEVENTEEN THE SMURFS」聯名甜點、烘焙包裝商品，一共4款全新商品，皆隨機附贈「 SEVENTEEN THE SMURFS收藏貼紙」一張，全套共30款貼紙等著克拉們來收藏。

SEVENTEEN粉絲必吃，集結了13位成員變身藍色小精靈的「SEVENTEEN THE SMURFS牛奶麵包」，三個小分隊更各自推出令人瘋狂的專屬包裝商品，包含「SEVENTEEN THE SMURFS藍莓戚風夾心蛋糕」以vocal team主唱小分隊──隊長Woozi、淨漢、Joshua、DK、勝寬五人躍上包裝；「SEVENTEEN THE SMURFS延世大學起司蛋糕」則是集結S.COUPS、圓佑、珉奎以及Vernon等HIP HOP team的4人成員，當然還有performance team 表演小分隊的成員隊長Hoshi、Jun、THE8、 Dino在「SEVENTEEN THE SMURFS巧克力虎皮蛋糕」的包裝上大放異彩。

克拉不僅可收藏聯名甜點及烘焙商品的隨機貼紙，7-ELEVEN亦率先於1月16日起引進多款「SEVENTEEN THE SMURFS」限定聯名進口零食與雜貨，零食首推「SEVENTEEN THE SMURFS玉米餅」，酥脆口感散發自然穀物香氣，隨手包設計最適合補充在追星行囊裡！雜貨更有三款不同外包裝設計的「SEVENTEEN THE SMURFS純水濕紙巾」，以及可增添穿搭亮點的「SEVENTEEN THE SMURFS徽章盲盒」共6款隨機入手，快跟克拉們交換收集最愛的成員，最後將藍色小精靈成員通通收進「SEVENTEEN THE SMURFS收納購物袋」，大容量好裝又可愛，活動期間限定加價購99元即可收集徽章盲盒、加價購199元入手收納購物袋，時刻都能為SEVENTEEN應援。

