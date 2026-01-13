快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

聽新聞
0:00 / 0:00

近代最古典的「機能面料」？Burberry Garbardine系列變身山系男女

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
英倫時尚品牌Burberry發表全新Gabardine面料系列，呈現英國戶外生活的壯麗、冒險與愜意。圖／Burberry提供
英倫時尚品牌Burberry發表全新Gabardine面料系列，呈現英國戶外生活的壯麗、冒險與愜意。圖／Burberry提供

戶外、防水的科技運用層出不窮，但你可知道近代集防風、防水與輕盈三種特色的「機能」面料，最早可能由英國人發明？英倫時尚品牌Burberry發表了全新Gabardine面料系列，邀請探險家與模特兒入境，呈現英國戶外生活的壯麗、冒險與愜意。

Burberry創辦人Thomas Burberry在1879年創造了一種名為Gabardine的布料。這種布料因為特殊的編織方式，可防風、防（潑）水，而且份量相對輕盈，這種布料最後成就了多款Burberry經典的Trench Coat大衣，加上英倫多變、潮濕的天氣，讓此種可對抗天氣的設計與質材，長青100年，並成為格紋、騎士圖騰以外的Burberry經典風格DNA。

本次系列Burberry特別邀請探險家Jesse Grylls、Marlon Patrice與模特兒一同入鏡。隨風飄逸的芒草、冷肅靜謐的奇岩、討喜可愛的狗狗，紛紛成為背景展現戶外生活的趣味性。本系列單品包含豐富的連帽長大衣、羽絨、絎縫外套與飛行員外套，皆使用了Gabardine布料，並披上了沙丘米或杜松綠色調，輕鬆融入各種戶外地形環境。

內搭除推薦羅紋羊毛喀什米爾針織單品、棉混紡連帽衫、束口褲與T恤，同時設計並加入了一句源自1993年的廣告口號：「溯源戶外，雋永依歸」（Burberrys grew out of country life），部分以標籤縫製、部分則以貼花精紡或嵌花針織具現，全系列並已在Burberry官方網站與全球專門店，線上線下同步推出。

Burberry 混合沙丘米色地景標籤棉質T恤，17,200元。圖／Burberry提供
Burberry 混合沙丘米色地景標籤棉質T恤，17,200元。圖／Burberry提供
Burberry 混合荊棘綠色地景標籤棉質連帽衫，31,900元。圖／Burberry提供
Burberry 混合荊棘綠色地景標籤棉質連帽衫，31,900元。圖／Burberry提供
Burberry 沙丘米色毛絨羊皮領Gabardine外套，85,000元。圖／Burberry提供
Burberry 沙丘米色毛絨羊皮領Gabardine外套，85,000元。圖／Burberry提供
Gabardine系列以其防風、防（潑）水、輕量化為特色，儼然出外套、衣物等豐富單品。圖／Burberry提供
Gabardine系列以其防風、防（潑）水、輕量化為特色，儼然出外套、衣物等豐富單品。圖／Burberry提供
Burberry 荊棘綠色Gabardine飛行員外套，89,000元。圖／Burberry提供
Burberry 荊棘綠色Gabardine飛行員外套，89,000元。圖／Burberry提供

延伸閱讀

妹子新竹騎車冷到穿6件外套 在地人解密1關鍵：比保暖更重要

韓國女星尹恩惠IG針織套裝＋毛呢大衣「氣質爆棚」用灰色系穿出簡約時髦感

紅色新年開運精品集合！GUCCI、Prada、Burberry將豐盛驚喜具現

護照受潮捲曲怎麼辦？內行推3方法保存 其中1招防水、防塵、防濕氣

相關新聞

SEVENTEEN 萌翻變身藍色小精靈！7-ELEVEN 限定獨家商品開賣

克拉們準備好收藏本命的限定貼紙了嗎！人氣韓團SEVENTEEN與藍色小精靈（The Smurfs）驚喜聯手展開跨界合作，...

近代最古典的「機能面料」？Burberry Garbardine系列變身山系男女

戶外、防水的科技運用層出不窮，但你可知道近代集防風、防水與輕盈三種特色的「機能」面料，最早可能由英國人發明？英倫時尚品牌...

同航班5行李受損！泰獅航只賠210元 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

一名網友昨(12)日在臉書社團《爆怨公社》發文抱怨，自己飛了那麼多次，這次搭泰獅航才知道，原來不管是新舊、便宜或貴的，一個行李箱破損只值210元，有的還連輪子帶殼的破了都是公平賠你210元。網友表示，當班航班上共有五個行李箱破損，但代理公司僅提供同樣標準賠償，且若旅客不接受，須自行申請保險。

小熊維尼百周年必搶 7-ELEVEN集點開箱80款療癒神物 這款讓粉絲失心瘋

迪士尼經典角色「小熊維尼」迎來100周年，7-ELEVEN看準粉絲蒐藏熱潮，自1月21日起推出「小熊維尼100周年百變特...

冬天皮膚乾癢年年復發？ 中醫：問題恐不在保濕而在體質

進入冬季後，不少民眾明顯感受到皮膚變得乾燥緊繃，稍微抓癢就出現泛紅、脫屑等症狀。衛福部桃園醫院中醫師胡雅婷提醒，許多人習...

高雄林園首間藏壽司來了！ 「林園沿海路店」這天起試營運、限時九折

藏壽司（2754）再度拓點南台灣！全新門市「林園沿海路店」正式進駐高雄林園區，將於1月20日起展開試營運，並於1月27日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。