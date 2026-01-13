近代最古典的「機能面料」？Burberry Garbardine系列變身山系男女

戶外、防水的科技運用層出不窮，但你可知道近代集防風、防水與輕盈三種特色的「機能」面料，最早可能由英國人發明？英倫時尚品牌Burberry發表了全新Gabardine面料系列，邀請探險家與模特兒入境，呈現英國戶外生活的壯麗、冒險與愜意。

Burberry創辦人Thomas Burberry在1879年創造了一種名為Gabardine的布料。這種布料因為特殊的編織方式，可防風、防（潑）水，而且份量相對輕盈，這種布料最後成就了多款Burberry經典的Trench Coat大衣，加上英倫多變、潮濕的天氣，讓此種可對抗天氣的設計與質材，長青100年，並成為格紋、騎士圖騰以外的Burberry經典風格DNA。

本次系列Burberry特別邀請探險家Jesse Grylls、Marlon Patrice與模特兒一同入鏡。隨風飄逸的芒草、冷肅靜謐的奇岩、討喜可愛的狗狗，紛紛成為背景展現戶外生活的趣味性。本系列單品包含豐富的連帽長大衣、羽絨、絎縫外套與飛行員外套，皆使用了Gabardine布料，並披上了沙丘米或杜松綠色調，輕鬆融入各種戶外地形環境。

內搭除推薦羅紋羊毛喀什米爾針織單品、棉混紡連帽衫、束口褲與T恤，同時設計並加入了一句源自1993年的廣告口號：「溯源戶外，雋永依歸」（Burberrys grew out of country life），部分以標籤縫製、部分則以貼花精紡或嵌花針織具現，全系列並已在Burberry官方網站與全球專門店，線上線下同步推出。 Burberry 混合沙丘米色地景標籤棉質T恤，17,200元。圖／Burberry提供 Burberry 混合荊棘綠色地景標籤棉質連帽衫，31,900元。圖／Burberry提供 Burberry 沙丘米色毛絨羊皮領Gabardine外套，85,000元。圖／Burberry提供 Gabardine系列以其防風、防（潑）水、輕量化為特色，儼然出外套、衣物等豐富單品。圖／Burberry提供 Burberry 荊棘綠色Gabardine飛行員外套，89,000元。圖／Burberry提供