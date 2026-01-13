小熊維尼百周年必搶 7-ELEVEN集點開箱80款療癒神物 這款讓粉絲失心瘋

迪士尼經典角色「小熊維尼」迎來100周年，7-ELEVEN看準粉絲蒐藏熱潮，自1月21日起推出「小熊維尼100周年百變特輯」全店集點活動，一口氣祭出超過80款獨家療癒商品，涵蓋布偶、生活小物與3C配件等多元品項。其中主打的「布偶吊飾零錢包＋變裝衣服組」，結合多款表情包與隨機角色變裝設計，話題性十足，成為本次百周年企劃中最受關注的焦點商品之一，也讓維尼迷準備好展開一波蒐藏行動。

7-ELEVEN自1月21日起推出經典小熊維尼100周年百變特輯全店集點活動，這次以「精品3C」、「質感生活選物」及「時尚配件」為三大開發主軸。其中為了紀念100周年，特地推出「限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組」，除了有各種表情包的經典維尼外，還有跳跳虎、小豬等隨機組合衣服可搭配，當筆加價購299元/款，可以體會驚喜開箱樂趣；另外最適合小資上班族的「限量多功能手機鏡架」，可以放在桌上當作支架或鏡子，還附有惡趣味語錄，讓人會心一笑。

此外，7-ELEVEN也為了臥室、客廳等居家生活場景推出「限量造型公仔鏡面時鐘」、「限量磁吸懸浮公仔燈」、「限量造型搖擺掛鐘」、「限量睡衣派對拍拍燈」等療癒商品，成為家中最萌的報時工具兼具擺設功能，更有「限量造型公仔茶几」，厚實質感大公仔是茶几也是擺飾，同時還有時下出遊最流行的「限量滑輪拖車購物袋」，收納可摺平不佔空間，大開口拿取容易，可依照多種情境使用。

除了小熊維尼之外，7-ELEVEN也自1月14日起全店推出最萌貓貓反派之一的「迪士尼魯斯佛系列」，經典的酷跩表情變成造型存錢筒、招財貓、造型絨毛卡套、坐姿絨毛玩偶等，新年到幫家裡增添擺飾新成員非魯斯佛莫屬。

7-ELEVEN也針對戶外出遊以及萌寵經濟推出「戶外摺疊拖車」、「戶外摺疊凳」、「雙層網格保冷袋」等吸睛用品，野餐攜帶用具超便利；冬日幫寵物寶貝換新年用品，首推「WIDEN寬寬碗」，不同造型以及前低後高的設計方便寵物食用、主子們最愛的藝術貓抓板，讓貓系日常更增添樂趣，最後冬日保暖不可少的寵物被，兩面皆是不同材質四季皆可用，免煩惱收納問題。