同航班5行李受損！泰獅航只賠210元 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

一名網友昨(12)日在臉書社團《爆怨公社》發文抱怨，自己飛了那麼多次，這次搭泰獅航才知道，原來不管是新舊、便宜或貴的，一個行李箱破損只值210元，有的還連輪子帶殼的破了都是公平賠你210元。網友表示，當班航班上共有五個行李箱破損，但代理公司僅提供同樣標準賠償，且若旅客不接受，須自行申請保險。

該網友透露，現場處理耗時約一個半小時，其中一位旅客願意接受210元賠償並申請保險，但其餘四人無法接受。其中領隊的藍色行李箱的輪子被摔到只剩兩個，想請地勤協助叫車帶回家，卻被告知「這不是我們的責任，也沒有義務」，只好自行處理。

原PO則是向地勤表達自己不要210元，只要一個道歉，但地勤小姐說：「我們都有強烈要求人員不可以摔行李」，原PO則回應：「強烈要求下還能一班機破5個很不簡單！」對方又回：「你要想幾百個行李，在我們強烈要求下，只破5個，就代表，我們的要求有用！」

原PO透露，客服稱賠償210元符合契約條款，甚至還說「現在210元的行李箱到處都有」，未提供其他補償方案，所以只能鼻子摸摸拿210元再買新的行李箱。

貼文一出網友也紛紛回應，「還是華航比較好，立馬賠一個全新的，人員隔天還直接送到酒店，帶走損壞的」、「長榮直接送一咖新的來」、「上次德威摔一個輪子斷掉賠500」、「酷航150∼200」、「這個月剛賠，虎航600元」、「行李箱損壞根本無法申請保險」、「你搭廉航就差不多這樣正常啊！長榮華航都直接賠一個新的行李箱」。

針對網友的遭遇，《三立新聞網》致電泰國獅子航空台灣代理公司「台灣天際地勤航空代理公司」求證。業者表示，一般一天僅有一至兩起行李破損，同班機同團出現五件行李破損「相當罕見」。由於旅客尚未提供航班與事發地點，後續仍需釐清。

代理公司指出，國籍航班賠償依航空公司標準，廉價航空依契約條款計算，損壞部位不同金額不同，例如輪子通常賠兩百多元。若旅客不接受，可申請保險或向客服反映，個案有機會爭取較高賠償。對於網友反映地勤態度不佳、未協助叫車，代理公司表示仍在了解中，並補充若行李完全破損，可暫時免費借用備用行李箱，但賠償仍依契約辦理。