2026馬年新春限定！Max Mara、Marimekko、Acne Studios 新年穿新衣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Max Mara以火紅色聚焦，並將馬術元素融入T恤、襯衫、衣物細節，呈現活力動感。圖／Max Mara提供
Max Mara以火紅色聚焦，並將馬術元素融入T恤、襯衫、衣物細節，呈現活力動感。圖／Max Mara提供

農曆年倒數將在一個月左右來到，多個時尚品牌包含Max Mara、Marimekko、 Acne Studios皆發表了2026馬年新春限定系列服裝與單品，個別以紅色或生肖馬年為靈感，帶來活力或熱鬧喜氣的新年造型單品推薦。

北歐年輕潮牌Acne Studios的2026馬年新春限定系列以粉色、愛心疊加上品牌經典的錯視效果與漸層設計手法創造出本系列單品。品牌經典的1996 Logo被以鮮豔粉紅絨毛質感重新解構，而採用寬鬆剪裁的Trompe-l’oeil錯視效果牛仔褲則以印刷質感為表面創造了腰鍊、卯釘、鑰匙圈等裝飾；熱賣的Camero Party包款這回則加以紫粉漸層染色搭配噴繪效果，並可搭配漸層色的圍巾或帽飾，甜美也個性，全系列已在品牌官方網站發售，台灣則在台北信義新光A9店以及微風南山店，限定開賣。

向來以繁複印花圖騰為品牌特色的芬蘭品牌Marimekko則從3500種以上的檔案庫中，將1954年的Musta Tamma重見天日。名為「墨駒」的Musta Tamma靈感出自設計師的童年回憶，跨越70年時光後依然童趣滿滿，具現在家居服、配件、造型茶具等單品，此外由芬蘭設計師Jenni Tuominen設計的限量版Lempiheppa陶瓷裝飾品，為生活空間添增新意樂趣。

經典義大利大衣品牌Max Mara則將品牌經典設計101801大衣搭配上搶眼火紅配色，此外Teddy Bear Icon Coat則帶來短版設計，讓人任意展現修長或幹練印象。Max Mara的2026馬年新春系列同時在多款單品中加入馬術元素，像是一款絲質印花襯衫便加入搖搖椅木馬、馬術帽、馬蹄鐵等圖像，在空想的世界中恣意奔騰、一往無前。

Max Mara 絲質印花襯衫，28,600元。圖／Max Mara提供
Max Mara 絲質印花襯衫，28,600元。圖／Max Mara提供
Marimekko 2026馬年新春限定系列Musta Tamma墨駒印花棉質方巾，1,990元。圖／Marimekko提供
Marimekko 2026馬年新春限定系列Musta Tamma墨駒印花棉質方巾，1,990元。圖／Marimekko提供
以印花為特色的芬蘭品牌Marimekko，近日亦推出馬年、新春系列，延續輕快簡約的北歐風格。圖／Marimekko提供
以印花為特色的芬蘭品牌Marimekko，近日亦推出馬年、新春系列，延續輕快簡約的北歐風格。圖／Marimekko提供
Max Mara 羊毛大衣，14萬100元。圖／Max Mara提供
Max Mara 羊毛大衣，14萬100元。圖／Max Mara提供
Max Mara 絲質印花襯衫，28,600元。圖／Max Mara提供
Max Mara 絲質印花襯衫，28,600元。圖／Max Mara提供
Acne Studios 刷色鍊條裝飾1981丹寧長褲，31,000元。圖／Acne Studios提供
Acne Studios 刷色鍊條裝飾1981丹寧長褲，31,000元。圖／Acne Studios提供
Acne Studios Camero Party漸層紫色包款，價格店洽。圖／Acne Studios提供
Acne Studios Camero Party漸層紫色包款，價格店洽。圖／Acne Studios提供
Marimekko 2026馬年新春限定系列Musta Tamma墨駒印花茶壺，4,590元。圖／Marimekko提供
Marimekko 2026馬年新春限定系列Musta Tamma墨駒印花茶壺，4,590元。圖／Marimekko提供
Acne Studios 粉色Logo喀什米爾開襟毛衣，35,500元。圖／Acne Studios提供
Acne Studios 粉色Logo喀什米爾開襟毛衣，35,500元。圖／Acne Studios提供

