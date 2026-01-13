2026馬年新春限定！Max Mara、Marimekko、Acne Studios 新年穿新衣
農曆年倒數將在一個月左右來到，多個時尚品牌包含Max Mara、Marimekko、 Acne Studios皆發表了2026馬年新春限定系列服裝與單品，個別以紅色或生肖馬年為靈感，帶來活力或熱鬧喜氣的新年造型單品推薦。
北歐年輕潮牌Acne Studios的2026馬年新春限定系列以粉色、愛心疊加上品牌經典的錯視效果與漸層設計手法創造出本系列單品。品牌經典的1996 Logo被以鮮豔粉紅絨毛質感重新解構，而採用寬鬆剪裁的Trompe-l’oeil錯視效果牛仔褲則以印刷質感為表面創造了腰鍊、卯釘、鑰匙圈等裝飾；熱賣的Camero Party包款這回則加以紫粉漸層染色搭配噴繪效果，並可搭配漸層色的圍巾或帽飾，甜美也個性，全系列已在品牌官方網站發售，台灣則在台北信義新光A9店以及微風南山店，限定開賣。
向來以繁複印花圖騰為品牌特色的芬蘭品牌Marimekko則從3500種以上的檔案庫中，將1954年的Musta Tamma重見天日。名為「墨駒」的Musta Tamma靈感出自設計師的童年回憶，跨越70年時光後依然童趣滿滿，具現在家居服、配件、造型茶具等單品，此外由芬蘭設計師Jenni Tuominen設計的限量版Lempiheppa陶瓷裝飾品，為生活空間添增新意樂趣。
經典義大利大衣品牌Max Mara則將品牌經典設計101801大衣搭配上搶眼火紅配色，此外Teddy Bear Icon Coat則帶來短版設計，讓人任意展現修長或幹練印象。Max Mara的2026馬年新春系列同時在多款單品中加入馬術元素，像是一款絲質印花襯衫便加入搖搖椅木馬、馬術帽、馬蹄鐵等圖像，在空想的世界中恣意奔騰、一往無前。
