全聯攜手「吉比」推15款濃郁花生聯名 老鷹紅豆銅鑼燒推生日限定款

新年就從「好事花生」開始！全聯We Sweet 、READ BREAD以及阪急麵包，再度攜手全球知名花生醬品牌「吉比Skippy」，即日起至2月5日以濃郁滑順的經典花生風味，推出一系列15款花生主題甜點與麵包，從冷藏甜點到常溫烘焙一次網羅，最低35元就能入手，讓消費者用最親切的價格，享受濃香花生的好運與幸福。

We Sweet主打多款甜點，包括花生布丁雲霜蛋糕、花生重乳酪、花生芋泥大福、花生長條千層、花生菠蘿泡芙、花生瑞士捲、花生熔岩蛋塔、花生鹽之麻糬及花生雙餡銅鑼燒，從蛋糕、塔點到日式點心一應俱全，呈現花生香濃卻不膩口的多元風貌。

READ BREAD則推出花生口袋吐司、花生奶油QQ棒、花生夾心維也納與花生小吐司，強調鬆軟麵體與滑順花生餡的平衡口感。阪急麵包則以職人烘焙概念推出花生麻吉麵包與白雪花生捲，延伸花生香氣層次，為新年餐桌帶來好運與幸福滋味。

除了期間限定聯名，經典長銷的全聯「老鷹紅豆」生態商品計畫已邁入第10年，系列商品超過10款，累計創造逾4.7億元產值，不僅穩定農民收益，也為黑鳶族群營造友善棲地。近期因應季節變化，全聯同步推出多項熱銷品項優惠，邀請消費者一同關注保育議題。

由世界麵包冠軍武子靖監修的「READ BREAD老鷹紅豆麵包」，以日式蜜漬工法慢火熬煮紅豆，甜度降低、口感細緻，並使用比利時天然酵素減少超過2成油脂，特價28元；「READ BREAD老鷹紅豆麻糬軟歐」與「READ BREAD老鷹紅豆餐包」主打Q彈層次與小巧分享，特價39元。

甜點系列中，長年蟬聯全聯甜點銷售冠軍的「We Sweet老鷹紅豆銅鑼燒」累計銷量破百萬，配合福利熊生日推出限定烙印款，特價89元；同樣熱銷的「We Sweet老鷹紅豆日式大福」特價55元。另有紅豆湯、紫米粥、生乳捲、牛奶燒等多款商品，最低25元起，展現老鷹紅豆商品的多元樣貌，為消費者帶來兼具造型與風味的期間限定甜品。 長年霸榜全聯甜點銷售冠軍的「We Sweet老鷹紅豆銅鑼燒」，限時推出福利熊版本。圖／全聯福利中心提供 冬季暖身「We Sweet老鷹紅豆湯」甜而不膩。圖／全聯福利中心提供 阪急麵包也同步推出吉比花生醬聯名新品，將花生香氣延伸至職人烘焙領域。圖／全聯福利中心提供 「花生菠蘿泡芙」酥脆菠蘿外皮灌入滑順花生香緹，口感對比鮮明；「花生熔岩蛋塔」酥脆塔皮搭配濃郁花生醬內餡，香氣十足。圖／全聯福利中心提供 全聯We Sweet、READ BREAD、阪急麵包再度攜手吉比花生醬推15款花生甜點、麵包，最低35元就能入手香濃美味。圖／全聯福利中心提供 We Sweet 「花生鹽之麻糬」Q軟麻糬包入鹹甜花生醬，越嚼越香、READ BREAD主推「花生口袋吐司」、「花生奶油QQ棒」柔軟麵包搭配花生奶油與雪Q丁麻糬，口感層次豐富。圖／全聯福利中心提供