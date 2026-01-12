獨／剛停業13天...基隆40年老字號「華星牛排館」復活！試營運日曝光

在地飄香40餘年的基隆老字號牛排店「華星牛排館」，在去年12月30日宣佈因人力不足，因此將於1月1日起暫停營業。結果短短13天，業者又發布公告，指出邀請當年創店的老師傅回到廚房，將於1月14日起開始試營運。有網友表示「我難過了13天就…復活了」

鄰近基隆港的「華星牛排館」擁有40餘年的經營歷史，一直保留老派西餐廳的氛圍，一直是許多基隆人約會、慶生的好去處，同時也是在地居民的共同回憶。店內提供有美國沙朗牛排、美國紐約客牛排、特級紐西蘭菲力牛排等餐點，在google map累積近1500則評論，平均獲得4.5分，更曾有多個美食節目到店拍攝。

2025年12月30日，華星牛排館宣佈，因近期人力不足，無法維持餐點一貫品質，將自2026年1月1日起暫時停業。隨著歇業消息曝光，立刻引起粉絲們熱烈討論，許多民眾也把握機會登門用餐。不過短短歇業13天，華星又於1月12日晚間發布公告，宣佈將於1月14日重新試營運，並表示「我們特別邀請當年與華星共同創店的老師傅，再次回到廚房。把那份在記憶裡的經典好味道，重新端回餐桌上。」隨著復活消息出爐，網友們也表示「太好了，華星牛排有我和太太滿滿的回憶」、「希望洋蔥湯回歸」