日月潭涵碧樓年菜「送到家」 在家端出五星主廚圍爐宴

近幾年春節飲食趨勢悄然轉變，小家庭比例提高、長輩不便外出，加上對品質與儀式感的堅持，讓「五星飯店年菜外帶／宅配」從備案，轉為主流選項。想訂年夜圍爐餐廳卻處處碰壁的消費者，開始將目光轉向飯店年菜。

日月潭涵碧樓搶攻年菜外賣商機，今年再推新菜色《2026富饌迎歲年菜》，讓民眾在家就能完整重現五星飯店主廚的年夜餐桌。鄉林集團（5531）、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰表示，就算沒能預約到在涵碧樓吃團圓飯，也能在家輕鬆圍爐，在團圓時刻暖身暖心。

日月潭涵碧樓觀察，每年農曆年前30天，正是年菜詢問與下訂的高峰期，不少消費者的第一句話幾乎一致：「餐廳訂不到了，現在涵碧樓的餐廳還有位置嗎？」涵碧樓透露，每年小年夜起至大年初四，館內三大餐廳早在半年前就被預訂一空，所以訂不到座位的客人只好改變策略，從涵碧樓訂年菜回家吃，照樣可以吃到五星主廚的菜色。

對涵碧樓而言，年菜不是臨時商品，而是一年之中，最需要「時間感」的料理。此次年菜由湖光軒中餐廳主廚林宗立(Mike Lin)領軍，以燉、煨、蒸、熬等傳統工序，將餐廳料理的節奏完整保留下來。少了趕場與翻桌的壓力，反而讓料理回到最本質的狀態—慢慢煮，給家人吃。

涵碧樓開幕以來最受歡迎的菜色，包括「涵碧魚頭王宴」、「琉璃窯燉首烏雞」、「富貴八珍映金蹄」、「醬玉蒜茸蒸鮮鮑」等。另外像是中餐廳「湖光軒」向來是最受客人喜歡的餐廳，有不少受歡迎的必點菜品，例如埔里紹興東坡肉、鄉蘇小排骨、湖光閩菜佛跳牆、上海桂花涼拉糕等經典佳餚與甜點。

涵碧樓總經理張志豪透露，在所有涵碧樓的年菜品項中，「湖光閩菜佛跳牆」是涵碧樓連續多年回購率最高的一道菜。原因其實很簡單：這是一道「家裡很難複製」的料理。

主廚嚴選鮑魚、海參、干貝、蹄筋等山海珍味，分層置入瓷甕，以原汁慢火細蒸、長時間煨煮。每一層食材都保有自己的口感與香氣，而不是混成一鍋濃湯。對許多回購的熟客來說，佛跳牆不只是一道菜，而是「年夜飯一定要出現的儀式」。當甕蓋揭開，蒸氣升起的那一刻，年味才真正到位。

若說佛跳牆是年夜飯的靈魂，那「枝竹蔗香羊腩煲」則是整桌圍爐的溫度來源。主廚選用上等羊腩，搭配甘蔗自然清甜，與枝竹慢火細燉，入口溫潤、不燥不膩。這道菜特別受到重視養生與長輩口感的家庭青睞，也成為近年詢問度快速上升的品項之一。

紹興東坡肉、招牌燉牛尾，也都是急不得的料理。反覆燉滷、低溫慢煨，讓膠質自然釋放。這些菜象徵的，不只是豐盛，更是一種年節裡的隱喻：所有重要的事，都值得慢慢完成。

年夜飯的最後記憶，往往不是最貴的菜，而是一塊熟悉的糕。上海桂花拉糕、蘿蔔糕、芋頭糕等，保留最純粹的口感，讓豐盛之後，留下一點溫柔的空白。這些看似簡單的甜鹹滋味，卻是許多人心中「沒有它，就不像過年」的存在。

「八寶富貴宴」集結八道頂級佳餚，紹興東坡肉、湖光閩菜佛跳牆、火烔干貝雞湯、香魚梅汁甘露煮、上海桂花拉糕、瑤柱臘味蘿蔔糕、燕窩金湯海鮮羹、招牌燉牛尾。每道皆以新鮮高品質食材細火燉煮，呈現純粹鮮美。湯品醇厚、肉質柔嫩、山海交織，最後是上海桂花拉糕，演繹完整而豐盛的五星團圓饗宴。

「五福如意宴」則以瑤柱臘味蘿蔔糕、涵碧缽香神仙雞、極品雪濃鍋、刺參紅煨九孔鮑、涵碧稻香東坡牛等料理組成，以精緻手法重現傳統年味，溫潤細膩，為一家人開啟新年好彩頭。

賴正鎰表示，「2026富饌迎歲年菜」蘊含祝福寓意，為新春團聚增添奢雅風味，兼具傳統風味、養生理念與五星級料理工序，象徵富貴、健康與美好期盼的佳餚，為團聚時刻注入圓滿吉祥的氛圍，免出門就能在家享受五星飯店健康年菜，是今年新春宴席的最佳首選。

涵碧樓今年推出兩款豐盛團圓套組，將吉祥寓意與山海珍味一次備齊，為年節餐桌增添儀式感之外，還有年菜單品預約與年節禮盒，即日起至2026年2月16日止開放預購。訂萬元享免運；滿1萬8,000元加送雙人下午茶，可選現場提貨或冷凍冷藏宅配到府。 「迎春開運禮盒」：含鼠麴草年糕與紅麴發糕。業者／提供 「枝竹蔗香羊腩煲」適合十人享用，是涵碧樓今年推薦的特色年菜之一。業者／提供 涵碧樓「八寶富貴宴」的紹興東坡肉。業者／提供 「步步高升」提袋組：含蘿蔔糕與芋頭糕。業者／提供