「好客民宿嘉年華」吸近4,000人次參與 線上抽獎得獎名單公布

交通部觀光署2025年首度舉辦「好客民宿嘉年華」，以串連線上網路及線下實體活動方式，辦理為期3個月的活動，鼓勵民眾選擇有品質認證的「好客民宿」。累計吸引近4,000人次熱情參與，更有30位幸運兒，獲得好客民宿住宿券，讓民眾可以親身感受好客民宿多樣化的優質住宿體驗，中獎名單日前已公布於活動官網。

觀光署指出，「好客民宿嘉年華」活動以「好客行旅號」胖卡車作為行動展台，深入城市街區與人潮聚集地，從台北出發，走訪宜蘭、台南，最後在嘉義畫下圓滿句點，累計吸引近4,000人次熱情參與，更有30位幸運兒，獲得好客民宿住宿券，讓民眾可以親身感受好客民宿多樣化的優質住宿體驗。

除此之外，也同步推出「好客民宿月」、「好客日記」及「遇見好客」等線上系列活動，邀請民眾分享旅途中的好客回憶，並提供超過150個獎項，包含數位相機、26吋行李箱、好客民宿住宿券及超商百元禮券等，中獎名單日前已公布於活動官網。

觀光署說，「好客民宿嘉年華」結合「自然生態」、「特色建築」、「文化漫遊」、「親子寵物」及「美食饗宴」五大主題，並集結來自北、中、南、東及離島的優質好客民宿業者，共同推廣深度在地旅遊體驗，讓民眾一站式認識多元且具特色的台灣民宿風貌；其中，壓軸登場的嘉義場，單日更吸引近1,000人次參與，創下巡迴活動單日最高，民眾對結合文化底蘊與生活風格的深度旅遊型態，抱持高度興趣與期待，也提升對「好客民宿」品牌的印象與信任感。

觀光署表示，推動「好客民宿」認證制度，是要協助民眾快速辨識優質民宿，同時，鼓勵民宿業者持續精進服務品質，並藉由市場區隔化，提供民眾多元及客製化選擇與體驗。另外，也票選出百家金質「好客民宿」，讓民眾進一步將「好客民宿」從住宿選項提升為具有情感連結的旅宿品牌。