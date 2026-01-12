Jennie有多愛穿Maison Margiela？時髦同款台灣也買得到
時尚指標BLACKPINK成員Jennie，日前來台出席年度音樂盛事金唱片頒獎典禮，除了作為壓軸舞台外，並一舉拿下金唱片年度藝人大賞。
而她的機場私服穿搭、到金唱片頒獎典禮紅毯禮服，皆選穿來自巴黎的前衛時尚品牌Maison Margiela。微風廣場於去年年底獨家引進 Maison Margiela，喜歡Jennie身上同款的人，也可以去店裡逛逛看看實體本尊。
Jennie抵台時的私服造型，由Maison Margiela的雙排扣羊毛西裝大衣、闊腿解構丹寧褲、針織帽，以及品牌標誌性的Tabi鞋，以及Dress-age皮革托特包，構成Jennie低調卻時髦的日常穿搭。
雙排扣羊毛西裝大衣以經典人字紋羊毛材質結合寬鬆俐落剪裁，加上解構丹寧褲，勾勒出率性不分性別的中性輪廓；針織帽為整體造型增添隨性氣息。Tabi鞋，鮮明造型辨識度與實穿性，長期深受時尚人士喜愛。Dress-age皮革托特包，有著鬆弛比例與極簡線條，呈現實用性與風格感的日常搭配。
Jennie在金唱片紅毯換上Maison Margiela特別訂製的紅色長禮服亮相，馬甲式剪裁展現鮮明且具張力的舞台輪廓，這也是Glenn Martens 接任品牌創意總監後首度發表的Artisanal系列，該系列於伸展台上以頭紗元素貫穿整體視覺語言，成為重要標誌之一。這次特別為Jennie 訂製專屬的Ruby紅色調，並選擇移除頭紗設計，將焦點完整聚焦於Jennie。
