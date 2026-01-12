青提之亂又一間！網友翻出高雄甜點店用「培茶青提」 業者道歉急改名
「青提」還是「綠葡萄」？位於基隆的「四蒔甜點」，近期因將甜點名稱命名為「青提檸檬馬卡龍」，因此遭網友們留言抵制，業者也發聲明澄清，「本店沒有任何政治立場」。其實不僅四蒔甜點，位於高雄的「想甜蛋糕專門店」，日前也因推出「培茶青提」而遭炎上，業者當時緊急在社群平台致歉，並將產品名稱改為「培茶綠葡萄」。
「四蒔甜點」近期因推出「青提檸檬馬卡龍」，遭網友質疑為何使用中國大陸用語「青堤」，而不是台灣慣用的「綠葡萄」，業者最初發文表示「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了」、「青堤就是好聽」。但是隨著網友紛紛留言，業者不僅刪除貼文，後又再發表聲明止火，表示「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已」，同時聲明中也指出，「台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持 請各位多尊重和包容，非常感謝」
然而不僅四蒔甜點，位於高雄的「想甜蛋糕專門店」，日前也被網友指出店內「培茶青提」的用字，因此緊急改名為「培茶綠葡萄」。業者發表聲明，表示「當初取名『培茶青提』，只是因為覺得唸起來順口、好記，並沒有其他特別的含義或立場。」同時也指出「若這個名字讓任何人感到不舒服，我們深感抱歉，也已經重新更改過名稱。」隨著改名行動完成，網友也紛紛給予不同意見回饋。不過也另有一派網友認為「為什麼會寫培茶」、「培茶是什麼？不是應該是焙茶嗎？」
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言