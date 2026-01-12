青提之亂又一間！網友翻出高雄甜點店用「培茶青提」 業者道歉急改名

「青提」還是「綠葡萄」？位於基隆的「四蒔甜點」，近期因將甜點名稱命名為「青提檸檬馬卡龍」，因此遭網友們留言抵制，業者也發聲明澄清，「本店沒有任何政治立場」。其實不僅四蒔甜點，位於高雄的「想甜蛋糕專門店」，日前也因推出「培茶青提」而遭炎上，業者當時緊急在社群平台致歉，並將產品名稱改為「培茶綠葡萄」。

「四蒔甜點」近期因推出「青提檸檬馬卡龍」，遭網友質疑為何使用中國大陸用語「青堤」，而不是台灣慣用的「綠葡萄」，業者最初發文表示「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了」、「青堤就是好聽」。但是隨著網友紛紛留言，業者不僅刪除貼文，後又再發表聲明止火，表示「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已」，同時聲明中也指出，「台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持 請各位多尊重和包容，非常感謝」

然而不僅四蒔甜點，位於高雄的「想甜蛋糕專門店」，日前也被網友指出店內「培茶青提」的用字，因此緊急改名為「培茶綠葡萄」。業者發表聲明，表示「當初取名『培茶青提』，只是因為覺得唸起來順口、好記，並沒有其他特別的含義或立場。」同時也指出「若這個名字讓任何人感到不舒服，我們深感抱歉，也已經重新更改過名稱。」隨著改名行動完成，網友也紛紛給予不同意見回饋。不過也另有一派網友認為「為什麼會寫培茶」、「培茶是什麼？不是應該是焙茶嗎？」