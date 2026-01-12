2026金球獎紅毯／雙JL透視風...從茱莉亞羅勃茲到甜茶 黑色古典風格當道

快訊

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
Julia Roberts穿Armani Privé簡潔黑色V領長裙。圖／法新社
2026年第83屆金球獎紅毯，從茱莉亞羅勃茲到摘下最佳音樂的獵魔女團，涵蓋不同階段的新世代與資深明星，禮服風格也呈現經典優雅與大膽創新並存的趨勢：一派穿搭選擇從黑色與中性色調的老派好萊塢優雅風格，另一派則是以透視和柔美的色調贏組出清新感，創造出話題與亮點。

●透視禮服大膽性感又優雅 清新粉色青春活潑

好萊塢兩位知名的「JL」都以綴滿刺繡的透視禮服獲得紅毯最強的鎂光燈。珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence）的花卉刺繡禮服出自紀梵希（Givenchy by Sarah Burton），而珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）的金色薄紗魚尾禮服則是一件Jean-Louis Scherrer的骨董。珍妮佛羅倫斯還搭配了同樣綴滿花朵刺繡的披肩和手拿包，美出新高度。

同樣是奧斯卡影后，艾瑪史東（Emma Stone）選擇簡約小清新路線，路易威登（Louis Vuitton）鵝黃色訂製禮服緞面上身看似簡約，側邊展露精妙剪裁，搭配綴滿珠繡的修身長裙。艾兒芬妮（Elle Fanning）的水藍色Gucci訂製禮服滿滿的小花，非常襯她的白皙膚色，深V剪裁緊身禮服氣質清新，被視為全場亮點之一。

●不敗優雅黑色

從KPOP明星Lisa到茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts），黑色是今年最多人選穿的顏色。許久未亮相紅毯的茱莉亞羅勃茲以Armani Privé簡潔黑色V領長裙展現低調優雅，而胸前巨大的草莓珠寶項鍊和戒指，則為簡約的造型增添玩心與童趣，非常討喜。賽琳娜（Selena Gomez）領口墜滿白色羽毛的黑色禮服來自香奈兒（Chanel），搭配復古波浪髮型，完美展現老好萊塢優雅風格，受到一致好評。

美國流音音樂的天后們則將黑色穿出強烈的戲劇效果。麥莉（Miley Cyrus）的黑色亮片長禮服來自Saint Laurent，頸部與肩部裝飾搶眼的褶皺與扇形結構呈現出強烈的搖滾風格，深V線條和適度的Tiffany鑽石珠寶，搭配將視覺焦點集中在臉部。亞莉安娜（Ariana Grande）的黑色Vivienne Westwood Couture立體晚禮服採用修身上身搭配份量感十足的蓬裙式下擺，與高馬尾呈現出她所拿手的復古優雅。

新世代明星以巧妙的鏤空將黑色禮服穿出全新活力。以《一戰再戰》摘下最佳女配的Teyana Taylor，大膽剪裁的黑色高訂禮服出自Schiaparelli Haute Couture，上半身用流暢的布料和雕塑般的剪裁貼合身形，腰部和背面採用開放式的鏤空剪裁，搭配她的招牌短髮和Tiffany珠寶，前衛性感。珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）的Dilara Findikoglu閃亮黑色禮服，採用以軍裝為靈感的高領和肩部設計，但兩側側身都挖空，把性感穿出全新高度，話題十足。

●韓星新勢力 男星考驗配飾功力

韓國流行音樂在好萊塢也已形成不容小覷的影響力。由EJAE、Audrey Nuna、Rei Ami三人以動畫女團Huntr/X的形式參與演唱的「獵魔女團」在本屆金球獎上拿下最佳動畫片和最佳原創歌曲，而KPOP巨星、BLACKPINK的成員Lisa，則是首位以頒獎嘉賓身份出席金球獎的K-POP藝人；韓流男團SEVENTEEN成員洪知秀（Joshua）則因為受到代言品牌的邀請，成為首位出席金球獎的K-POP男藝人，以紀梵希西裝搭配Chuamet珠寶的貴公子造型大受好評。

亮相紅毯的男星中，大部分男星都以正式晚宴禮服西裝為主，例如選穿Dior的李奧納多（Leonardo DiCaprio），許多男星的巧思令人耳目一新！Colman Domingo在全黑的Valentino西裝上整排的Boucheron楓葉珠寶，而Jeremy Allen White則是在LV西裝胸前點綴了一朵海芋鮮花。新科影帝提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）跳脫制式西裝設計、選穿Chrome Hearts略帶潮流感的設計，並以Cartier的美洲豹項鍊取代領結，別具年輕活力。

艾瑪史東穿路易威登訂製禮服。圖／法新社
Jeremy Allen White穿路易威登。圖／法新社
由 EJAE、Audrey Nuna、Rei Ami 三人以動畫女團 Huntr/X 的形式參與演唱的「獵魔女團」在本屆金球獎上拿下最佳動畫片和最佳原創歌曲。圖／歐新社
珍妮佛勞倫斯穿紀梵希訂製禮服。圖／法新社
Selena Gomez穿裝飾白色羽毛的香奈兒黑色禮服。圖／法新社
甜茶提摩西夏勒梅穿Chrome Hearts配戴卡地雅珠寶。圖／法新社
LISA穿Jacquemus​​透視黑紗長禮服。圖／路透社
Miley Cyrus穿Saint Laurent黑色禮服，配戴Tiffany鑽石珠寶。圖／歐新社
Jenna Ortega穿Dilara Findikoglu閃亮黑色禮服。圖／法新社
珍妮佛羅培茲穿Jean-Louis Scherrer骨董禮服。圖／法新社
艾兒芬妮穿Gucci訂製禮服。圖／法新社
《一戰再戰》最佳女配角得主Teyana Taylor穿Schiaparelli Haute Couture，配戴Tiffany珠寶。圖／歐新社
Joshua配戴的Torsade de Chaumet 18K白金胸針，鑲嵌玫瑰式切割及明亮式切割鑽石。圖／Chuamet提供
韓流男團SEVENTEEN成員洪知秀（Joshua）穿紀梵希西裝，配戴Chuamet珠寶。圖／路透社
Selena Gomez穿裝飾白色羽毛的香奈兒黑色禮服。圖／歐新社
Teyana Taylor配戴的Jean Schlumberger by Tiffany Ailsa戒指，鉑金與黃K金鑲嵌主石逾6克拉鑽石及鑽石。圖／Tiffany提供
李奧納多狄卡皮歐穿Dior。圖／法新社
甜茶提摩西夏勒梅穿Chrome Hearts配戴卡地雅珠寶。圖／法新社
