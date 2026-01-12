抹茶需求增！辻利茶舖2026年新菜單登場、攜手法朋推出新品

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
抹茶需求增！辻利茶舗2026年新菜單登場、攜手法朋推出新品。記者侯思蘋／攝影
擁有超過一世紀歷史的京都抹茶名門——辻利茶舗TSUJIRI，正式宣布於2026年邁入「茶韻新境」。當全球各大城市如巴黎、倫敦正掀起一場「綠色飲品」的健康美學風潮，辻利茶舗TSUJIRI規劃台灣消費者口味，打造內用菜單於2026年全面革新，首度將日本深邃的茶文化與台灣在地的豐饒果香進行深度融合，推出全新調飲系列，並且與客製化淋醬體驗。

本次革新的一大亮點，在於辻利茶舗TSUJIRI首度推出的「獨門抹茶、焙茶風味淋醬」。這款淋醬濃縮了茶粉最精萃的氣韻，質地絲滑如綢緞。為了滿足資深茶友對於濃厚口感的追求，辻利茶舗TSUJIRI特別推出「客製化體驗升級」，顧客可隨心加購。無論是抹茶/焙茶液添加，為飲品注入多一層次的微苦回甘，或是加購抹茶/焙茶醬，口感加倍更能賦予甜點更深邃的視覺與味覺衝擊。這項創新讓「濃韻程度」不再是固定標準，而是由每一位客人的味蕾自由定義，實現個人專屬的茶道饗宴。

為了更貼近台灣客群對層次感的熱愛，新菜單強打「特調新品調飲」。精選台灣當季鮮果，利用果酸的明亮感去勾勒抹茶的草本芬芳，或以果香的甜美平衡焙茶的煙燻焦韻。每一杯調飲皆是日本職人精神與台灣風土食材的完美融合，口感馥郁分明、外觀恰似藝術品般精緻。

在抹茶市場需求顯著增長、京都產區產量珍稀的今日，辻利茶舗TSUJIRI依然堅持品質至上，本次店舖內用菜單革新的核心目標，便是致力於提升顧客的內用體驗，大幅新增多款精緻的內用甜點套餐系列及全新冰品系列。創新擴展為滿足不同消費者的需求，更邀請知名甜點品牌「法朋烘焙甜點坊」建立長期合作，定期推出當日限定甜點，不斷帶給顧客新鮮感與驚喜的幸福感，藉由蒞臨店舖品鑑由「辻利茶韻新境」帶來的感官洗禮。

而秉持以純飲開展生津回甘的醇厚風味，深受資深茶友所推崇辻利茶舗TSUJIRI 的御抹茶系列，將與未來推出的特色調飲系列做出區隔，確保產品的高端品質與商品定位，堅守把關對於品牌愛好者們的支持。

