鬼塚虎101專櫃被指歧視越南移工 業者：已將該員停職配合調查

有網友在社群平台上PO文指出，她認識的越南移工友人在台北101的鬼塚虎專櫃被女店員無理對待，她認為都2026年了還有這種歧視真的好丟臉。此文一出也有人呼應去101鬼塚虎專櫃的不好感受，還有網友標註台北101董事長賈永婕帳號，賈永婕海巡到這篇文後回覆「我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。鬼塚虎今日也發出聲明「針對本次事件，已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業」。

該文指出「我認識的越南移工妹妹很難過的告訴我他去101的鬼塚虎專櫃很有禮貌的詢問想要看鞋子，女店員用超級不禮貌的口氣說『那很貴』然後就一直無視她，後來又再問店員一次說想看37號可以嗎？店員直接回「『我們沒有37號』，聽完這些敘述我真的覺得不可思議2026還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」

其他網友也分享自己在該專櫃遇到的不愉快經驗，「101鬼塚虎有位女店員態度真的超差，上次帶小孩去試穿鞋子，他愛理不理就算了，請他去拿試穿的尺寸，他竟然站在旁邊跟別人聊完天才去（我很確定那內容是閒聊）如果是同一位的話那真的不意外」、「101鬼塚裡面的店員真的是完全不理不睬的，後來去了微風的，裡面的店員超級有耐心，還幫我加入他們的line有小獎品，我們後來買了三雙。 我真心覺得很多地方的店員的態度都很差，麻煩跟妳認識的移工妹妹說是員工爛沒教養的問題，希望她會好過一點」。

鬼塚虎針對此事，今日發出正式回應。

「Onitsuka Tiger鬼塚虎對於近期事件引發社會大眾關注與不安，謹此致上最誠摯的歉意。本品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非本品牌所樂見。

針對本次事件，敝司已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。

同時，品牌亦將全面檢視並強化內部管理機制，進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，以防止類似情事再次發生，確保消費者權益與品牌信譽。

Onitsuka Tiger鬼塚虎衷心感謝消費者長期以來對品牌的支持與指教，未來亦將持續精進服務品質，以實際行動回應大眾的期待與信任」。