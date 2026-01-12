快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

聽新聞
0:00 / 0:00

鬼塚虎101專櫃被指歧視越南移工 業者：已將該員停職配合調查

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger鬼塚虎台北101專櫃。圖／摘自google map
Onitsuka Tiger鬼塚虎台北101專櫃。圖／摘自google map

有網友在社群平台上PO文指出，她認識的越南移工友人在台北101的鬼塚虎專櫃被女店員無理對待，她認為都2026年了還有這種歧視真的好丟臉。此文一出也有人呼應去101鬼塚虎專櫃的不好感受，還有網友標註台北101董事長賈永婕帳號，賈永婕海巡到這篇文後回覆「我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。鬼塚虎今日也發出聲明「針對本次事件，已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業」。

該文指出「我認識的越南移工妹妹很難過的告訴我他去101的鬼塚虎專櫃很有禮貌的詢問想要看鞋子，女店員用超級不禮貌的口氣說『那很貴』然後就一直無視她，後來又再問店員一次說想看37號可以嗎？店員直接回「『我們沒有37號』，聽完這些敘述我真的覺得不可思議2026還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」

其他網友也分享自己在該專櫃遇到的不愉快經驗，「101鬼塚虎有位女店員態度真的超差，上次帶小孩去試穿鞋子，他愛理不理就算了，請他去拿試穿的尺寸，他竟然站在旁邊跟別人聊完天才去（我很確定那內容是閒聊）如果是同一位的話那真的不意外」、「101鬼塚裡面的店員真的是完全不理不睬的，後來去了微風的，裡面的店員超級有耐心，還幫我加入他們的line有小獎品，我們後來買了三雙。 我真心覺得很多地方的店員的態度都很差，麻煩跟妳認識的移工妹妹說是員工爛沒教養的問題，希望她會好過一點」。

鬼塚虎針對此事，今日發出正式回應。

「Onitsuka Tiger鬼塚虎對於近期事件引發社會大眾關注與不安，謹此致上最誠摯的歉意。本品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非本品牌所樂見。

針對本次事件，敝司已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。

同時，品牌亦將全面檢視並強化內部管理機制，進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，以防止類似情事再次發生，確保消費者權益與品牌信譽。

Onitsuka Tiger鬼塚虎衷心感謝消費者長期以來對品牌的支持與指教，未來亦將持續精進服務品質，以實際行動回應大眾的期待與信任」。

店員 品牌

延伸閱讀

越南移工101專櫃買鞋遭歧視　賈永婕親上火線回應：我來了解一下

101煙火變成大濛！賈永婕憂被叫去立法院 小S這樣回她

台北101跨年煙火雨天變調 賈永婕發聲了、小S一句話力挺

雨彈攪局101跨年煙火恐怕「霧裡看花」網友直呼不妙 賈永婕說話了

相關新聞

抹茶需求增！辻利茶舖2026年新菜單登場、攜手法朋推出新品

擁有超過一世紀歷史的京都抹茶名門——辻利茶舗TSUJIRI，正式宣布於2026年邁入「茶韻新境」。當全球各大城市如...

鬼塚虎101專櫃被指歧視越南移工 業者：已將該員停職配合調查

有網友在社群平台上PO文指出，她認識的越南移工友人在台北101的鬼塚虎專櫃被女店員無理對待，她認為都2026年了還有這種...

開業8年！台中「全台最美藥局」熄燈 夢幻打卡場景成絕響

想去要快！自2017年開業至今、被譽為「全台最美藥局」，成為許多網美打卡景點的台中藥局「分子藥局」，宣佈因長期發展策略調...

7-ELEVEN「阜杭豆漿飯糰」締造億元台式小吃傳奇 全新口味上架

7-ELEVEN看準年節開運及本週末大學學測食飲需求，一年熱銷破億元、橫掃超商早餐市場的「阜杭豆漿飯糰」搶先換上節慶限定...

LV攜手聯合國兒童基金會UNICEF做慈善滿10年了！首度推出金質紀念吊墜

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）歡慶品牌與聯合國兒童基金會（UNICEF）的合作10周年，推出限量版黃K...

銅板價入手絕美限定杯！全家攜手「蜷川實花展」 買咖啡再享展覽優惠

睽違10年，日本當代藝術家蜷川實花即將在台灣舉辦全新大型個展，再度掀起藝術迷高度關注。此次展覽也首度與全家便利商店展開跨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。