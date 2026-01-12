開業8年！台中「全台最美藥局」熄燈　夢幻打卡場景成絕響

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
分子藥局將於2月25日結束實體門市營業。圖／分子藥局提供
想去要快！自2017年開業至今、被譽為「全台最美藥局」，成為許多網美打卡景點的台中藥局「分子藥局」，宣佈因長期發展策略調整，因此將於2月25日結束實體門市營運。對於喜愛店內氣氛的民眾，恐需把握最後的機會。

鄰近台中國家歌劇院的「分子藥局」，以健康選物概念出發，並且打破傳統藥局的概念，透過設計空間、香氣，讓藥局呈現不同的面貌，因此成為許多網友心中的「全台最美藥局」，不僅提供多種保健品、藥物，更成為許多網美打卡的熱門地點。2024年5月時，分子藥局也北上快閃，於台北市信義區打造「分子藥局NORTH HUB」，藉由網格化展架、玻璃纖維線，以及不同尺度轉折的櫃體階梯等元素，創造出獨特的場域空間，同時提供多款添加機能性食材的未來冰淇淋。

在開業約8.5年後，分子藥局在1月12日發布歇業預告，表示因應品牌長期發展策略調整，分子藥局將於2月2因應品牌長期發展策略調整 ，分子藥局將於2026年2月25日結束台中實體門市營運，並正式將品牌重心轉向電商服務與產品研發。

【分子藥局聲明稿】

分子藥局自 2017 年 7 月 開設以來，於台中實體門市累積了近 3,150 個日子，持續圍繞產品、成分與健康選擇進行反覆驗證與討論，並以理性、透明與品質為核心，建立與消費者之間的信任關係。

因應品牌長期發展策略調整，分子藥局將於 2026 年 2 月 25 日 結束台中實體門市營運，並正式將品牌重心轉向 電商服務與產品研發。此一決定為階段性的轉型與聚焦，期望讓更多資源回到品牌產品 studio GLOW 本身，並以一個更現代、更精準並不受空間限制的方式，持續陪伴與照護現今社會消費者的身心健康。

實體門市期間，分子藥局不僅是一間藥局，更是一處能夠停下來討論健康、生活與選擇的場域。從品牌初期受到媒體與消費者的關注，到疫情期間與大眾一同面對防疫物資短缺的時刻，這些共同經歷的對話與信任，皆已成為品牌重要的累積與養分。

未來，雖然營運形式有所轉變，但分子藥局對於「理性」、「品質」與「誠實」的核心價值不變，仍將持續反映在每一項產品研發與服務決策之中，期待以更貼近現代生活節奏的方式，繼續與消費者同行。

感謝所有曾經走進門市、參與對話，並長期支持分子藥局的朋友。

分子藥局被網友譽為「全台最美藥局」。圖／分子藥局提供
