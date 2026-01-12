新北再生家具展售中心 小資族搶便宜首選

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北再生家具展售中心有許多便宜二手家具等民眾撿便宜。圖／新北市環保局提供
全新家具、家電價格昂貴，新北市環保局2020年在新店設立「再生家具展售中心」，將回收而來可修復家具與家電翻修，成為不少民眾搶便宜的首選。環保局統計，2025年再生家具展售中心單年售出件數超過400件，銷售金額較2020成長276％，展售所得全數納入「新北市好日子愛心大平台」作為公益使用。

新北市環保局指出，再生家具展售中心主力產品涵蓋檯燈、氣炸鍋、吹風機等小家電，以及桌椅、沙發、收納櫃等生活家具，兼具實用性與平價特性，成為租屋族、小家庭與房東添購生活用品的重要選項，統計至去年底累積吸引近4000人次到訪採購。

除實體販售，也與網路並行展售，另每年新北歡樂耶誕城市集二手物拍賣，再生家具也都是主流商品，提高再利用成效。

環保局也推動「幸福小站」媒合平台，鼓勵民眾捐出仍堪使用的家具與家電，由專人媒合轉贈弱勢家庭，延長物品使用年限，減少大型廢棄物產生，從源頭降低清運與處理負擔。

環保局指出，再生家具政策不僅協助市民節省生活支出，也有效減少資源浪費與廢棄物量，未來將持續優化再生家具品質與通路，具體落實資源循環與循環經濟推廣。

在板橋租屋的柯小姐說，房租已經很貴，實在沒有更多經費購買全新家具，再生家具會是她撿便宜的首選，先前就曾買過百元的木椅，到現在還在用。

家具 環保局

